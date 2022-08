Lille-PSG: Mbappé marque après seulement huit secondes de jeu, record égalé en Ligue 1

Après les remous du penaltygate entre lui et Neymar le week-end dernier, Kylian Mbappé a mis tout le monde d'accord ce dimanche en ouvrant le score pour le PSG à Lille... après seulement huit secondes de jeu. Un record.

Il faut remonter à 1992 pour trouver un but aussi rapide. Kylian Mbappé a ouvert le score pour le PSG à Lille en seulement huit secondes de jeu ce dimanche, en clôture de la troisième journée de Ligue 1. En clair, sur l'engagement et après seulement trois passes échangées entre Parisiens, Lionel Messi lance son coéquipier, à la limite du hors-jeu. L'ancien buteur de Monaco vient placer un petit lob pour tromber Leo Jardim.

Comme Michel Rio en 1992

Il s'agit du but le plus rapide inscrit en Ligue 1 depuis qu'Opta réalise ses statistiques, soit depuis 2006. Il faut en fait remonter à 1992 pour trouver trace d'un autre but inscrit après seulement huit secondes de jeu: celui de Michel Rio avec Caen contre Cannes, qui était jusque-là seul détenteur du record.

C'est déjà le deuxième but de la saison pour Kylian Mbappé, en deux matchs... ou à peine. Le champion du monde a été très chaleureusement congratulé par tous ses coéquipiers, qui se sont réunis autour de lui pour une sorte de danse de la joie. Signe que les tensions des derniers jours sont définitivement oubliées?