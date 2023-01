Lille-Troyes: grosse inquiétude pour Ounas, blessé et sorti sur une civière

L’ailier algérien du Losc, Adam Ounas, s’est blessé en début de match face à Troyes, dimanche dans un match de la 19eme journée de Ligue 1. Touché à la jambe gauche, le Dogue a quitté la pelouse sur une civière.

Grande inquiétude à Lille. L’ailier du Losc, Adam Ounas, s’est blessé à la jambe en début de match face à Troyes, dimanche, au stade Pierre-Mauroy. Dès la 6eme minute de jeu, alors que le score était de 0-0, l’ailier de 26 ans a perdu l’équilibre en voulant remettre en jeu un ballon qui filait en sortie de but. Dans sa chute, il a immédiatement compris que c’était sérieux levant le bras puis indiquant à son banc qu’il devait être remplacé.

Une blessure à la cuisse ?

Soigné par le staff médical, Ounas a été touché à la jambe gauche. Il a été strappé au niveau de la cuisse avant de quitter la pelouse sur une civière et d’être remplacé par Edon Zhegrova. A la fin de la rencontre remportée facilement par Lille (5-1), l'ailier était présent à l'entrée du tunnel, souriant mais avec des béquilles. Recruté l’été dernier à Naples, l’international algérien (20 sélections – 5 buts) réalisait jusqu'à présent une saison convaincante avec Lille (12 matchs en L1, un but et une passe décisive).