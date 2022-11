Lorient: de la prison avec sursis et de lourdes amendes après le décès d’un homme sur la pelouse du Moustoir en 2020

Après le décès de Yoann Essirard sur la pelouse du Moustoir en décembre 2020, le tribunal a condamné les deux directeurs généraux et l’entreprise vendéenne Sportingsols entretien à de la prison avec sursis et de fortes amendes.

Près de deux ans après la mort tragique de Yoann Essirard, écrasé par une rampe de luminothérapie sur la pelouse du Moustoir, l’entreprise SportingSols a été condamnée pour homicide involontaire et ses deux directeurs ont écopé de six mois de prison avec sursis, comme le rapporte Ouest-France.

La victime, âgée de 38 ans, est décédée après le match entre Lorient et Rennes le 20 décembre 2020. Une rencontre disputée à huis-clos en raison de la crise sanitaire.

“Elles ne pouvaient que tomber”

Au tribunal, les magistrats ont expliqué la raison du décès: les goupilles de sécurité qui maintenaient la rampe d’une demi-tonne avaient été retirées et ses butées sciées, afin de la rendre plus manœuvrable. Selon l’avocat de la partie civile, “elles ne pouvaient que tomber.”

De leurs côtés, les deux directeurs de 56 et 49 ans ont affirmé “n’avoir jamais été au courant que des invités donnaient un coup de main à la fin des matchs”, dans des propos rapportés par le Télégramme. La société SportingSols et ses deux dirigeants ont également été déclarés coupables de travail dissimulé. La société est condamnée à verser une amende de 90.000 euros et onze amendes de 2.000 euros. En plus de la prison avec sursis, les deux dirigeants devront verser onze amendes de 500 euros.