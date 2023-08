Lorient: des slogans contre Benjamin Mendy collés à côté du Moustoir avant Nice

A la veille du match entre Lorient et Nice prévu ce dimanche, plusieurs slogans ont été collés aux abords du stade du Moustoir contre la signature de Benjamin Mendy au sein du club breton. Le club annonce qu'il portera plainte contre toute atteinte diffamatoire.

Tensions avant le premier match de la saison au Moustoir. A la veille du match de Lorient contre Nice, ce dimanche en Ligue 1, des slogans contre la signature de Benjamin Mendy ont été collés sur les marches du Grand Théâtre, juste avant l’entrée du stade du Moustoir. Le club se réserve le droit de porter plainte.

D'autres joueurs que Mendy eux aussi visés

Un collectif, se présentant comme "un tout nouveau collectif" a revendiqué la pose de ces messages contre la signature de Benjamin Mendy au FC Lorient ce samedi, dans un communiqué obtenu par RMC Sport: "Nous souhaitons une exclusion de B.Mendy et tous les autres violeurs et agresseurs des clubs, que la justice soit rendue, et que plus globalement le monde du foot et du sport fassent la lumière sur les faits et le ménage dans leurs rangs. Stop à l’impunité."

D'autres joueurs, mis en examen pour viol, sont également visés par les collages: "B. Mendy n’est pas le seul footballeur accusé et/ou acquitté. On peut citer entre autres : Wissam Ben Yedder, A. Hakimi, Christiano Ronaldo, Mason Greenwood... Certains s’en sont sortis moyennant des arrangements financiers de plusieurs centaines de milliers d’euros, qu’ils peuvent se permettre compte tenu de leur salaires exorbitants."

L'un des collages que le FC Lorient s'est empressé de retirer, ce samedi 19 août © @IconSport

"En France, seulement 1% des violeurs sont condamnés, souligne encore le collectif dans son communiqué. Quand les témoignages multiples, les constatations de blessures suites aux viols, les faisceaux d’indices concordants ne suffisent pas, que faut il pour entendre les victimes et rendre justice ?"

Le club lorientais réagit auprès du Telegramme en indiquant qu'il portera plainte contre toute initiative diffamatoire contre le joueur et le club. Benjamin Mendy, toujours en phase de reprise, n'est pas dans le groupe des Merlus. Son retour est prévu au mieux mi-septembre après la trêve internationale.

Des collages rapidement retirés

Avant le match de ce dimanche (15h), les collages ont été retirés autour du stade, précise Ouest-France. Il ne restait plus rien des slogans affichés dès le samedi après-midi, à part des débris de papiers au sol. Benjamin Mendy, accusé de viols, tentative de viol et agression sexuelle par sept femmes, a été déclaré non-coupable par la justice anglaise à l’issue de deux procès, dont le dernier s’est clos le 14 juillet dernier. Cinq jours avant que le FCL n’annonce avoir signé un contrat pour deux saisons avec le footballeur.