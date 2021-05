Lorient: Grbic convoqué après ses propos incendiaires sur Pélissier

Jeudi dernier, Adrian Grbic s'en prenait ouvertement à Christophe Pélissier, entraîneur de Lorient, qui a selon lui "ruiné" sa saison. Ce lundi, le club breton réagit et affirme dans Ouest-France que le joueur autrichien va être convoqué pour "lui rappeler ses obligations".

S'agit-il d'une rupture ou d'une tentative de calmer le jeu? Le FC Lorient a indiqué lundi à Ouest-France qu'Adrian Grbic sera prochainement convoqué par ses dirigeants "pour lui signifier les conséquences de ses déclarations et lui rappeler ses obligations". L'attaquant lorientais avait étonné les dirigeants lorientais en s'adressant à l'agence de presse autrichienne (APA) jeudi dernier, critiquant ouvertement son entraîneur Christophe Pélissier.

Une première saison décevante à Lorient

"Quand Terem Moffi est arrivé, on m'a dit de ne pas stresser, qu'il jouerait sur un côté et que je serai l'attaquant de pointe. Dès que Moffi est arrivé, il a été titulaire devant, et j'ai compris que quelque chose clochait. Je pouvais faire de bonnes performances à l'entraînement, cela ne changeait absolument rien", expliquait Grbic la semaine dernière, alors qu'il fasait partie du groupe élargi de l'Autriche pour disputer l'Euro 2020. Depuis, l'attaquant a été écarté de la liste finale.

Ces déclarations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd alors que le FC Lorient a déboursé neuf millions d'euros - un montant conséquent pour un promu - pour acquérir le deuxième meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2. Malgré cet investissement, Grbic a déçu cette saison, avec seulement quatre buts en 33 matchs de Ligue 1.

"Il sera compliqué de retravailler ensemble"

"Il sera compliqué de retravailler ensemble (avec Pélissier, ndlr), beaucoup trop de choses se sont passées. Ils ont ruiné ma saison. J'ai été marginalisé. C'est la vérité, et je ne le souhaite à personne", explique Grbic à l'APA. Lorient a donc décidé de prendre les devants en indiquant à Ouest-France qu'un "entretien va être fixé dans les prochains jours avec le joueur".

Grbic, 24 ans, est sous contrat avec le club breton jusqu'en 2025. La question se pose dorénavant de savoir si l'Autrichien pourra continuer son aventure à Lorient alors même qu'il ne semble pas vouloir poursuivre sa carrière sous les ordes de Pélissier. Les Merlus annonceront dans les prochains jours les suites de cette affaire.