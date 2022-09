Lorient: responsabilisation, vidéo, schéma... Régis Le Bris explique sa méthode et les clés du succès des Merlus

Régis Le Bris était l'invité de Génération After sur RMC, mardi 20 septembre. L'entraîneur du FC Lorient, surprenant 3e de Ligue 1 après 8 journées, s'est confié sur ses méthodes, très inclusives vis-à-vis des joueurs.

· Sa méthode participative: "On croit à la responsabilisation des joueurs"

"Mon idée principale, partagée par l'ensemble du staff, c'est qu'on croit à la responsabilisation des joueurs. On pense qu'ils seront les plus performants à partir du moment où ils sentiront pleinement dépositaires de ce qu'ils réalisent sur le terrain. L'accompagnement qu'on mène avec eux, c'est beaucoup d'échanges, de discussions autour du projet de jeu et des expériences de jeu qu'on vit. Les matchs amicaux du début de saison sont très riches pour ça, pour échanger avec eux de ce qu'ils peuvent penser, avec leurs connaissances de jeu, des situations qu'ils vivent".

"Notre rôle en tant que staff, que coach, c'est de les questionner sur ce qu'ils réalisent, de réussir à cristalliser ce qui fonctionne bien pour en faire des éléments de notre projet de jeu et qu'on saura réutiliser plus tard. C'est aussi questionner ce qui ne fonctionne pas bien, et avoir leur avis par rapport à ça pour corriger ce qui doit l'être et que ça serve de base".

"On utilise énormément la vidéo en feedback de match. (...) Les différentes images, on les discute ensemble. L'expertise du staff, c'est de réussir à sortir ce qui est prioritaire dans un premier temps. Au démarrage, on parle beaucoup de défense placée parce qu'il faut la structurer pour qu'elle puisse donner confiance à l'équipe et qu'elle ne se sente pas sur la corde raide et en difficulté en permanence quand l'équipe adverse nous attaque".

· L'utilisation du 4-4-2: "Un socle sur lequel tout le monde peut s'appuyer"

"Il y a une histoire au FC Lorient autour du 4-4-2. J'arrivais de Rennes, où j'avais beaucoup pratiqué le 4-3-3. En arrivant à Lorient, je me suis plié au 4-4-2 pour rentrer dans la lignée tout ce qui se joue au club. J'ai pu découvrir les intérêts de ce système, ce que ça mobilise en matière d'intelligence collective. C'est aujourd'hui un socle sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Le 4-4-2 en défense placée, je l'utilise beaucoup, mais ce n'est pas le seul schéma que je peux utiliser. Mais on sait que les joueurs le maîtrisent et on peut toujours y revenir à tout instant. Cela sert de référentiel pour l'ensemble des sous-systèmes qu'on traite. Puis un match peut commander d'évoluer différemment. (...) Et on peut avoir des joueurs qui ne correspondent pas à ce système. Il faut alors réaliser quelque chose de plus fonctionner, parce qu'il faut gagner des matchs."

· Le rôle d'Enzo Le Fée: "Il est dépositaire d'une certaine culture de jeu"

"C'est un joueur assez polyvalent sur ses possibilités d'expression. Pour l'avoir eu en formation, il a joué à peu près à tous les postes du milieu et d'attaque. Il a même joué faux numéro 9. Il est dépositaire d'une certaine culture du jeu et maîtrise tous ces rôles-là, avec ses caractéristiques de joueur.

"En Ligue 1, il a clairement les deux possibiltiés dans un 4-2-3-1 ou un 4-4-2. Dans les deux "6", il est capable de défendre malgré son côté un peu chétif. Il a une grande qualité en défense placée. Il peut entrer dans les duels, il court beaucoup, il peut intercepter et fait preuve d'un bon sens de l'anticipation et des relations défensives. Il a par ailleurs une touche créative. C'est-à-dire qu'il peut prendre beaucoup de ballons et créer le déséquilibre. C'est un joueur qui peut prendre beaucoup de risques, mais sa maturité l'a façonné. Maintenant, quand il vient plus bas, il arrive à ajuster le curseur risque et à perdre moins de ballons que lorsqu'il était plus jeune. Il peut ainsi être efficace en soutien d'un attaquant, plus haut derrière la ligne de pression des milieux adverses, mais il peut aussi être efficace dans les premières sorties de balle, avec un taux de pertes qui s'est fortement réduit avec le temps".