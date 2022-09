Lorient: la stat forte de Le Bris après l’excellent début de saison des Merlus

Auteur d’un début de championnat détonnant à la tête du FC Lorient, Régis Le Bris est le premier entraîneur français à compter autant de points après ses 8 premiers matchs de Ligue 1 au XXIe siècle.

Le FC Lorient vit un rêve éveillé. Vainqueurs tranquilles de l’AJ Auxerre (3-1) en ouverture de la 8e journée de Ligue 1 ce vendredi soir, les Merlus grimpent provisoirement sur le podium du championnat, en revenant même à hauteur du PSG et de l’OM à la faveur de cette sixième victoire de la saison, déjà.

Les hommes de Régis Le Bris comptent ainsi 19 points, soit le meilleur départ pour un entraîneur français après ses 8 premiers matchs en Ligue 1 au XXIe siècle. Une performance d’autant plus remarquable que l’ancien latéral lavallois n’avait jamais dirigé une équipe première en carrière. Il a succédé cet été Christophe Pélissier, limogé au lendemain d’une saison achevée à la 16e place.

"On est très terre à terre, (...) le chemin est plus que long"

"On est content pour les supporters, les fans, tous ceux qui aiment le FC Lorient, le club, le staff, sa direction, son président, se réjouit Le Bris dans la foulée de la victoire à l’Abbé-Deschamps, tout en ne voulant pas céder à l’euphorie. Tout ça est important dans une dynamique sportive. On génère des émotions. Ensuite, on est aussi très terre à terre vis-à-vis du classement. On est à 8 journées sur 38, le chemin est plus que long. Donc (je suis) content de ce départ en sprint, mais le sprint, pour le tenir sur la durée du championnat, ce n’est pas si simple que ça". Le jeu et les résultats affichés promettent en tout cas de belles perspectives pour la suite du championnat.