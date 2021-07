Lorient: Wissa est sorti de l'hôpital mais devra passer d'autres examens après son agression

Le quotidien Ouest-France rapporte ce vendredi que Yoane Wissa a pu sortir de l'hôpital, une semaine après avoir été agressé par une femme à son domicile. L'attaquant du FC Lorient devra toutefois passer d'autres examens.

Les dernières nouvelles sont rassurantes pour Yoane Wissa. Agressé à son domicile dans la nuit du 1er au 2 juillet, puis opéré en urgence, l’attaquant du FC Lorient a pu sortir de l’hôpital ce vendredi, selon le quotidien Ouest-France. L’évolution de son état de santé serait jugée positive. Il devra toutefois passer des examens complémentaires et passer un bilan médical mi-juillet. Wissa avait été touché au niveau des yeux, du visage et de son corps.

Jeudi, une femme a été mise en examen et placée en détention dans cette affaire. La mise en cause, âgée d'un peu plus de 30 ans, a reconnu avoir brûlé Wissa avec un produit corrosif et a également admis avoir ensuite agressé une femme et enlevé son nouveau-né en se faisant passer pour une assistante sociale.

Son agresseuse présumée mise en examen

Repérée par des témoins après sa deuxième agression et retrouvée par la police le 3 juillet, elle a été mise en examen des chefs "de tentative d'assassinat, d'enlèvement et de tentative d'enlèvement d'une personne âgée de moins de 15 ans, de violation de domicile et de violences avec arme".

Arrivé à Lorient début 2018, après être passé par Châteauroux, Angers, Laval ou encore Ajaccio, Wissa (24 ans) sort d’une très belle saison avec dix buts inscrits en 38 matchs de Ligue 1. Avec son compère d’attaque Terem Moffi, il a activement participé au maintien des Merlus, qui se sont sauvés in extremis, lors de la dernière journée. Ils débuteront la nouvelle saison le 8 août sur le terrain de Saint-Etienne.