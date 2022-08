LOSC: Bayo écarté du groupe pour la réception du PSG pour raisons disciplinaires

Mohamed Bayo a été écarté du groupe de Lille à quelques heures de la réception du PSG pour raisons disciplinaires. L'ancien clermontois aurait été aperçu dans un établissement nocturne à quelques heures du match.

Paulo Fonseca va se passer des services de Mohamed Bayo pour la réception du PSG ce dimanche (20h45). Comme annoncé par L'Équipe, Olivier Létang a décidé de sanctionner l'ancien clermontois, tout juste arrivé dans le Nord, pour raisons disciplinaires. Et pour cause, le joueur de 24 ans a été aperçu en boîte de nuit samedi, à quelques heures du match de clôture de la 3e journée de Ligue 1. Pour l’instant le club se focalise sur la rencontre de ce dimanche soir mais Mohamed Bayo devrait être sanctionné dans les prochains jours.

"Si vous croyez qu'on peut mettre 14 buts et sortir tous les soirs..."

Quelques jours après son arrivée, Mohamed Bayo avait pourtant expliqué qu'il voulait tout mettre en oeuvre pour réussir son expérience chez les champions de France 2021. "À 23 ans, tu as envie de t’amuser. Mais il y a des limites. Si vous croyez qu’on peut mettre 14 buts en L1 et sortir tous les soirs… À Lille, je vais me découvrir. Je dois travailler pour atteindre mes objectifs."

Formé à Clermont, Mohamed Bayo y a brillament débuté en L1 lors de la campagne 2021-2022. Mais après avoir effectué presque toute sa carrière en Auvergne, le buteur a choisi de franchir un nouveau pallier cet été. En signant à Lille, il retrouve une région où il a déjà évolué lors de son prêt à Dunkerque entre janvier 2019 et juin 2020.