Nantes: "Lille, ce n'est pas un projet sportif", Kombouaré très cash sur le dossier Blas

Antoine Kombouaré a taclé ce jeudi le club de Lille en rappelant que Nantes jouerait l'Europe cette saison contrairement aux Dogues. L'entraîneur des Canaris espère ainsi convaincre Ludovic Blas de rester dans le club nantais malgré l'approche des Nordistes lors du mercato estival.

Courtisé par Lille depuis de nombreuses semaines, Ludovic Blas figure toujours dans l'effectif nantais avant le déplacement à Marseille ce samedi lors de la troisième journée de Ligue 1. A moins de quinze jours de la fin du mercato estival, Antoine Kombouaré a confirmé ce jeudi son envie de voir le milieu offensif reste chez les Canaris... en se payant le club nordiste dans une sorte médiatique dont le coach a le secret.

"Je ne parle que du volet sportif. Pour moi sportivement, c’est impensable de voir Ludo'partir. Et encore moins à Lille si c’est le cas. Tout le monde a dit que c’était Lille. Ce n’est pas un projet sportif à mon avis, a lancé l'entra. Ils ont fini dixièmes derrière nous et surtout ils n’ont pas de Coupe d’Europe. Il faut m’expliquer, a estimé l’entraîneur kanak face à la presse [...] Je n’ai pas à avoir d’assurance ou pas. Ce n’est pas mon problème, chacun prend ses responsabilités. Sur le plan sportif je dis aucun départ. Et quand je dis aucun départ, cela concerne bien sûr Ludo' mais cela concerne aussi Alban Lafont et Moses Simon."

Kombouaré rappelle que Kita décidera

Après avoir déjà perdu Randal Kolo Muani pendant l'été, Antoine Kombouaré ne désire pas voir Ludovic Blas s'en aller dans les prochains jours. Surtout que le technicien de dispose pas de nombreuses solutions en attaques. Mais malheureusement pour lui, le président Waldemar Kita aura le dernier mot dans ce dossier.

"Après c’est le président qui dit aujourd’hui de regarder les finances du club. Si lui décide qu’il y a des départs, moi qu’est-ce que je fais? Je ne suis qu’entraîneur, a poursuivi Antoine Kombouaré un brin désabusé. Le bon de sortie c’est fini. Un bon de sortie ce n’est pas éternel. Aujourd’hui j’ai quatre attaquants. Peut-être que si on avait eu huit attaquants je dirais 'pourquoi pas' pour Ludo’ ou pour Simon. Mais aujourd’hui est-ce que vous croyez que je travaille pour diminuer mon équipe et mettre en difficulté mon groupe. On a quatre attaquants avec Ludo' et Simon, Mostafa Mohamed et Evann Guessand donc il m’est impensable de voir mes joueurs partir."

Kombouaré: "J’ai prévenu mes joueurs en disant qu’il fallait qu’on l’aide"

Une nouvelle fois relancé sur la situation de Ludovic Blas et l’implication du milieu offensif au sein du groupe, Antoine Kombouaré a reconnu quelques flottements dans l’esprit du joueur de 24 ans mais ne lui en tient pas rigueur.

"Je pense que c’est perturbant. Je pense que c’est perturbant, a répété le technicien nantais. D’ailleurs pendant sa semaine il n’est pas… Mais moi je le sais. J’ai prévenu mon groupe, j’ai prévenu mes joueurs en disant qu’il fallait qu’on l’aide. Après, le plus important, c’est que tous les jours il est là et s’entraîne. Il est heureux. […] Il est prêt pour le match de samedi contre Marseille. L’important c’est qu’il ait envie de jouer et qu’il soit prêt."