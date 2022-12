Lyon: la mise en garde de Blanc envers Cherki

Laurent Blanc, entraîneur de Lyon, encourage Rayan Cherki, buteur à Brest (2-4) mercredi, à confirmer son potentiel tout en promettant de le suivre avec sévérité.

Rayan Cherki (19 ans) a fêté sa deuxième titularisation de la saison par un but mercredi lors de la victoire de Lyon sur le terrain de Brest (2-4). Et la prestation du jeune milieu offensif a plutôt séduit Laurent Blanc même si l’entraîneur ne veut pas lâcher l’étreinte. Il l’encourage à confirmer sa belle prestation.

"Il faut lui donner du temps de jeu, il faut être indulgent mais aussi très sévère et exigeant avec lui parce qu’il a beaucoup de talent, rappelle le technicien sur Amazon Prime Vidéo. Il faut justement qu’il mette son talent au service de l’équipe. Mais ce (mercredi) soir, il a fait un très bon match. Je suis content mais c’est un travail de longue haleine avec Rayan."

"A lui de prendre sa carrière en main"

Aligné dans le cœur du jeu en soutien de l’avant-centre d’Alexandre Lacazette, le joueur formé club s’est montré à son aise jusqu’à son remplacement par Romain Faivre (70e). "Il peut jouer partout, sur les côtés, estime Blanc. Je pense que dans le cœur du jeu, c’est là où il peut s’exprimer le plus. A lui de prendre sa carrière en main et de faire en sorte d’être bon et performant."



Ce succès après un revers à Marseille (1-0) et un nul contre Nice (1-1) relance Lyon dans la course à l’Europe et fructifie la grosse préparation effectuée durant la pause Coupe du monde. Même si Blanc ne veut pas encore s’emballer. "Ça fait 6 ou 7 semaines qu'on disait qu'il faudrait gagner le match du 28, a-t-il rappelé en conférence de presse. On a été mauvais lors de certains matches amicaux mais je préfère avoir gagné le match ce soir. Le message est bien passé. On ne va pas tout gommer sur un match mais on ramène trois points et il y a beaucoup de satisfaction dans l'utilisation du ballon. (...) On avait décidé de jouer avec des joueurs offensifs ce soir. On est assez fébriles dans notre surface alors on voulait amener le danger dans la surface adverse (...). Ça confirme ce que je pense: il y a beaucoup beaucoup de possibilités offensivement dans cet effectif, j'aimerais en avoir autant au milieu et derrière. C'est comme ça, chaque équipe a ses problèmes."