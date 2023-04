Lyon – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Avec Lens – Monaco, il s’agit du second choc de la journée. Dans son Groupama Stadium, Lyon accueille Marseille. Dans cet article, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Pour les fans de football, c’est l’une des rencontres les plus attendues de la saison : l’Olympico. A domicile, Lyon va donc recevoir l’Olympique de Marseille pour le second acte après avoir perdu le match aller en terres marseillaises sur le score de 1 but à 0.

Avant cette nouvelle rencontre entre les deux équipes, les joueurs de l’OM devancent ceux de l’OL. Car après 31 matchs disputés, Lyon est septième du championnat, fort d’un bilan de 50 points et 14 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites. De son côté, Marseille est second avec 64 points au compteur et un bilan de 19 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites. Sur la forme du moment, les joueurs de Lyon arrivent avec le plein de confiance avec 3 victoires lors des 3 dernières rencontres dont une acquise sur la pelouse du Parc des Princes. Mais Marseille qui vient de récupérer la place de dauphin entend la conserver jusqu’à la fin de saison. Alors que Monaco et Lens poussent derrière, le club phocéen verrait d’un bon œil une victoire pour distancer ses adversaires dans la course aux places européennes. Pour Lyon qui s’affiche septième, la victoire est quasi impérative pour continuer à croire à l’Europe. Découvrons maintenant comment suivre la rencontre.

Lyon – Marseille : à quelle heure ?

Cette dernière affiche de la journée entre Lyon et Marseille est à suivre ce dimanche dès 20 heures 45 sur la chaîne Prime Vidéo. Pour être sûr d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi, il faudra avoir souscrit à deux abonnements distincts : Amazon Prime pour 6,99 euros par mois et le Pass Ligue 1, au prix de 12,99 euros par mois. A noter qu’Amazon Prime est proposé avec une période d’essai de 30 jours et que les deux offres sont proposées sans engagement de durée.

