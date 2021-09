Lyon-Strasbourg: Bosz attend encore plus de Bruno Guimaraes

Malgré la victoire de son équipe face à Strasbourg (3-1) dimanche soir, Peter Bosz s'est montré exigeant par rapport à ses joueurs, déplorant une première mi-temps ratée. Parmi les joueurs visés, l'entraîneur néerlandais en attend encore plus de Bruno Guimaraes.

Sa deuxième mi-temps aura été exceptionnelle et Bruno Guimaraes aura bien mérité cette ovation reçue au moment de céder sa place à Habib Keïta (90e). Malgré son retour de sélection avec un trajet éreintant en fin de semaine dernière, le Brésilien de l'Olympique Lyonnais a été très bon dimanche soir face à Strasbourg (3-1), lors du match de clôture de la 5e journée de Ligue 1.

Passeur décisif sur l'ouverture du score de Moussa Dembélé en première période, le milieu de l'OL a semblé jouer un niveau au-dessus en deuxième mi-temps, enchaînant les mouvements de grande classe et gratifiant le public du Groupama Stadium d'une virgule-petit pont en pleine surface de réparation strasbourgeoise. Suffisant pour que les supporters lyonnais l'élisent homme du match.

"Il a perdu trop de ballons"

Guimaraes, à la fin du match, ne s'y trompait pas: "Je ne suis jamais senti comme je me sens aujourd'hui: chez moi. (...) Comme je l'ai dit, aujourd'hui, avec ce coach-là, je me sens vraiment bien. (...) Cette année, le coach me passe beaucoup de confiance, je sais qu'il compte beaucoup sur moi."

Mais visiblement, Peter Bosz n'a pas été totalement satisfait par la prestation de Guimaraes. L'entraîneur néerlandais, qui a regretté que "la première période de l'OL n'était pas bonne", s'en est pris au rendement de son milieu brésilien en conférence de presse: "Bruno Guimaraes a été très bon, oui, mais en première période, il a perdu trop de ballons même s'il fait une passe décisive fantastique."

78 ballons touchés

Très exigeant, Bosz a fait de Guimaraes la rampe de lancement de l'OL. Positionné dans un double pivot avec Thiago Mendes, Guimaraes jouait en réalité beaucoup plus bas que son compatriote et organisait le jeu lyonnais. Mais sa première période n'a pas été au goût de son entraîneur, le milieu manquant de justesse par moments.

"Tous les joueurs peuvent perdre des ballons, pas de problème, c'est le foot, mais pas lui. Lui, c'est sa première qualité de ne pas le perdre. Mais après la pause, il a été très très bon", a souligné Bosz. Avec 78 ballons touchés, Guimaraes est le joueur à avoir touché le plus le cuir dans cette rencontre, et de loin. Mais pour convaincre définitivement son entraîneur, le Brésilien devra faire mieux, signe que le niveau d'exigence a passé un cap à l'OL ces dernières semaines.