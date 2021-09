Ligue 1: des sourires pour l'OL face à Strasbourg, avant le choc chez les Rangers

Après avoir ouvert son compteur de victoires avant la trêve internationale, l'OL enchaîne avec son premier succès à domicile de la saison ce dimanche, face à Strasbourg (3-1). Porté par Moussa Dembélé et Jason Denayer, Lyon prépare au mieux son choc de Ligue Europa.

Cette courte victoire à Nantes (1-0) n'avait rien de clinquant. Lyon s'était même fait peur en deuxième période, devant en grande partie son salut à Anthony Lopes. Mais ce petit but de Moussa Dembélé à la 35e minute avait scellé le sort de la rencontre, pour la première victoire de l'OL cette saison. Il est peut-être là, le déclic. Car la trêve internationale passée, les Lyonnais enchaînent une deuxième victoire, avec leur succès contre Strasbourg ce dimanche (3-1), en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

Une première joie pour le Parc OL cette saison et une prestation plutôt convaincante, malgré ce que laissait craindre une première période assez terne des deux côtés. L'OL de Peter Bosz, qui débutait pour la première fois avec l'une de ses recrues phares Xherdan Shaqiri, a toutefois rapidement installé sa domination, en possession de balle et en intentions de jeu, malgré une alerte strasbourgeoise (frappe de Prcic à la 23e détournée par Diomandé).

Dembélé marque encore des points

Mais à la mi-temps, ce sont les Lyonnais qui faisaient la course en tête grâce à leur homme en forme. En galère la saison dernière, notamment lors de son prêt pas concluant à l'Atlético de Madrid, Moussa Dembélé s'impose à la pointe de l'attaque lyonnaise. Dès la huitième minute sur une superbe ouverture par dessus la défense de Bruno Guimaraes, l'attaquant français a claqué un enchaînement contrôle poitrine-volée du gauche pour ouvrir le score. Déjà son quatrième but de la saison en Ligue 1, autant que Kylian Mbappé, en tête du classement des meilleurs buteurs.

On s'est beaucoup moins ennuyé au retour des vestiaires. Lyon se sait sans doute assez fragile quand il mène - c'est assez curieux mais récurrent ces dernières semaines - et Peter Bosz a peut-être prévenu ses joueurs dans le vestiaire. Parmi les armes des locaux, les coups de pied arrêtés: alerte donnée dès le début de la deuxième période, avec un coup franc de Guimaraes et un cafouillage alsacien pour les relais de Diomandé puis Toko Ekambi, qui a tenté un centre-tir dans un angle improbable sur lequel Sels a dû s'employer.

Denayer fait belle impression, Boateng a disputé ses premières minutes

C'est sur un corner, joué rapidement sur combinaison par Shaqiri avec Houssem Aouar, que l'OL a fait le break avec une tête décroisée de Jason Denayer sur un centre du Suisse (65e minute). Juste récompense pour le défenseur belge, auteur d'une très belle prestation sur cette rencontre. De quoi marquer des points, tandis que Jerome Boateng a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs en entrant en jeu à la 61e à la place de Diomandé.

Soirée presque impeccable, même sans clean-sheet - Anthony Lopes a signé plusieurs grosses interventions en ce sens mais Gusto a concédé un penalty dans les dernières secondes - et un troisième but, signé de l'entrant Lucas Paqueta à la 87e, lancé par Aouar. De quoi faire oublier son énorme raté sur piqué quelques secondes plus tôt.

Les sourires sont de mise à Lyon, y compris sur le visage de Peter Bosz, peu coutumier du fait. Le Parc OL a enfin vu une victoire en ce début de saison et les Rhodaniens préparent bien leur entrée en lice en Ligue Europa. Ce sera déjà costaud, avec un déplacement à Glasgow jeudi, pour affronter les Rangers. Avant de se rendre au Parc des Princes dimanche prochain pour affronter un PSG sans faute depuis le début de la saison. En attendant d'entamer sa semaine tendue, l'OL remonte à la septième place. Strasbourg, qui a fini à dix après la blessure de Dimitri Liénard dans le temps additionnel, est 15e avant le derby contre Metz vendredi.

