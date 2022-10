Lyon: "Il ne va pas entraîner les Ulis", l'avis imagé de Thierry Henry sur la mission de Laurent Blanc

Thierry Henry se réjouit du retour de Laurent Blanc sur un banc en France avec Lyon et s’interroge sur les premiers choix de l’ancien technicien de Bordeaux et du PSG.

Un champion du monde de retour en Ligue 1. Laurent Blanc a été officiellement nommé entraîneur de Lyon, dimanche, et cela ravit son ancien coéquipier en équipe de France, Thierry Henry, désormais consultant pour Amazon Prime Vidéo pour les matchs de Ligue 1. L’ancien attaquant des Bleus, sacré champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000 avec Blanc, est curieux de voir les premiers choix de l’ancien technicien du PSG (2013-2016).

"Ma plus grosse question est: que va-t-il faire avec Boateng?"

"Je suis déjà content de revoir Lolo dans le championnat français, a-t-il confié dimanche. Ce qu’il a fait à Bordeaux, au PSG, en équipe de France, ce sont toujours des équipes qui ont essayé de jouer au ballon. On se rappelle de son PSG et de son Bordeaux. A lui de voir comment il va réussir à faire jouer cette équipe."

"C’est une équipe avec beaucoup d’ailiers, fait-il remarquer. Va-t-il jouer avec des ailiers haut ou à cinq derrière? Est-ce qu’il va ramener Boateng? Il y a pas mal de questions. Il ne va pas entraîner les Ulis, il aura quand même des joueurs, des choix à faire. Il va falloir régler beaucoup de choses bien sûr, mais ma plus grosse question est: que va-t-il faire avec Boateng ? Est-ce qu’il va le remettre ? Est-ce qu’il va jouer à une défense cinq parce que Malo Gusto est, pour moi, plus un piston qu’un arrière droit. Qu’est-ce qu’il va faire? On verra bien."

Laurent Blanc donnera de premiers éléments de réponse, ce lundi lors de sa présentation à la presse à partir de 14h30. Il aura un peu moins d’une semaine pour préparer son premier match sur le terrain de Rennes, dimanche (15h, 11e journée de Ligue 1).