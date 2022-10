OL: Laurent Blanc en pole pour succéder à Bosz

Alors que Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc est le favori pour lui succéder. L'ancien entraîneur du PSG reviendrait pour la première fois en France depuis son départ du club de la capitale.

Comme évoqué samedi sur RMC, le ticket Laurent Blanc-Franck Passi a beaucoup de partisans en interne. Les négociations sont bien avancées avec Lyon qui aimerait boucler sa signature le plus vite possible. D'autant que l'ancien entraîneur du PSG est libre depuis son limogeage d'Al-Rayyan (Qatar), le 13 février dernier. En attendant la nomination du nouvel entraîneur, Claudio Caçapa va assurer l'intérim. L'ancien défenseur central brésilien, passé par l'OL entre 2000 et 2007, était un des adjoints de Bosz.

Bosz paie les mauvais résultats de l'OL

Arrivé en mai 2021 pour succéder à Rudi Garcia, le technicien néerlandais (58 ans) prend donc la porte, la faute à une succession de mauvais résultats. Son départ a été acté samedi après-midi au cours d'une réunion avec la direction lyonnaise, au lendemain d'un nouveau match décevant à domicile face à Toulouse (1-1).

Après une huitième place plus que décevante la saison dernière en championnat, l'OL affiche encore de grosses difficultés cette année. Avant d'être accrochés par Toulouse à domicile, les Gones restaient sur quatre défaites contre Lorient (3-1), Monaco (2-1), le PSG (1-0) et le RC Lens (1-0). Pointés seulement à la septième place de la Ligue 1, ils ne comptent que 14 points pris sur 30 possibles.

Peter Bosz assurait pourtant qu'il n'y avait pas de fracture avec les joueurs, malgré les déclarations d'Alexandre Lacazette après le nul face à Toulouse. Le climat est donc loin d'être sain alors qu'un match important attend les Lyonnais dimanche prochain à Rennes (15h), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.