Lille: le message sympa de Létang à Blanc pour sa nomination à Lyon

Olivier Létang, président de Lille, a salué la nomination de Laurent Blanc sur le banc de Lyon et souhaité de bonnes choses à l’entraîneur qu’il avait participé à faire venir au PSG en 2013.

La Ligue 1 retrouve une vieille connaissance avec la nomination de Laurent Blanc sur le banc de Lyon. L’annonce a été officialisée dimanche et "Le Président" sera présenté ce lundi à la presse, six ans après son départ du PSG (2013-2016). La nouvelle a réjoui un ancien proche du technicien, Olivier Létang. Le président de Lille a adressé un message sympathique à Blanc qu’il a très bien connu à Paris quand il occupait le poste de directeur sportif adjoint. Létang avait ainsi participé à faire venir Blanc sur le banc du club de la Capitale en 2013.

"Il le mérite"

"Je suis content pour Laurent, on a travaillé ensemble et c’est quelqu’un de très bien, a souligné Létang, dimanche à l’issue de la victoire de Lille sur le voisin lensois (1-0). Ça a dû être long pour lui d’attendre six ans avant de revenir entraîner en France. Il le mérite. Bon vent à lui avec Lyon. Maintenant à nous d’être performant. On va les affronter dans peu de temps. Ce sera un plaisir de le revoir mais encore une fois, ce soir-là, l’objectif ce sera de prendre les trois points."

Les retrouvailles entre Létang et Blanc auront lieu le dimanche 30 octobre lors de la rencontre entre l’OL et le Losc (20h45, 13e journée de Ligue 1). L’occasion de se rappeler de leur fructueuse collaboration parisienne. En trois ans au PSG, Blanc a glané onze titres dont trois championnats de France, tout en laissant le souvenir d’un jeu très plaisant. Mais l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2010-2012) traîne comme un boulet ses trois éliminations consécutives en quarts de finale de la Ligue des champions (contre Chelsea en 2014, Barcelone en 2015 et Manchester City en 2016).

Il avait été démis de ses fonctions après ce nouvel échec face aux Anglais quelques semaines après avoir été prolongé. Malgré cette fin brutale, Létang a souvent loué sa bonne collaboration avec Blanc, dont le nom fut plusieurs fois murmuré comme piste potentielle dans les clubs où Létang est ensuite passé (Rennes, Lille).