Maillot contre l'homophobie: le gros tacle de la fédération sénégalaise à la FFF sur la polémique Gueye

Dans un communiqué publié jeudi soir, la Fédération sénégalaise de football prend la défense d'Idrissa Gueye, qui a déclaré forfait samedi dernier lors de la journée de Ligue 1 marquée par le soutien à la lutte contre l'homophobie. L'instance tacle sévèrement son homologue française et son conseil de l'éthique.

Idrissa Gueye peut compter sur le soutien sans faille de la Fédération sénégalaise de football. Ce jeudi soir, celle-ci a publié un communiqué pour défendre le milieu de terrain, qui a déclaré forfait le week-end dernier en Ligue 1, lors de la journée contre l'homophobie. La Fédération française de football (FFF), par l'intermédiaire de son Conseil national d'éthique, avait prié le joueur de s'expliquer sur son absence.

Le PSG avait indiqué que son joueur était absent pour des raisons personnelles alors que les joueurs portaient au dos de leur maillot un flocage aux couleurs de l'arc-en-ciel. "Quand l'éthique se base sur l'hypothétique et le diktat, la liberté individuelle est en péril, dénonce la Fédération sénégalaise, qui pointe du doigt la FFF. S'il est difficile de trouver les bases légales, statutaires ou réglementaires d'une telle démarche dans les textes du Football ou du sport en général, sa finalité est par contre claire: contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne l'incline à faire."

Même le président sénégalais Macky Sall, s'est emparé du dossier, estimant que les convictions religieuses du joueur "doivent être respectées". Le Conseil national d'éthique (CNE) de la FFF parle de son côté d'une "situation grave". "Est-ce vraiment dans cette France que l'on nous avait contée et racontée dans nos écoles, celle qui a comme devise la liberté, la fraternité et de l'égalité pour tous? Comment une instance qui prétend promouvoir l’éthique dans le Football peut se fonder sur des supputations pour s’adresser à une personne pour lui enjoindre de s’exprimer et pire encore de s’afficher avec le maillot aux couleurs LGBTQI+ pour mettre fin aux dites supputations ?", fustige encore la Fédération sénégalaise.

La Fédération demande des preuves et pourrait saisir les instances

Ce jeudi, le collectif du CUP, des Ultras du PSG, a apporté aussi son soutien à Idrissa Gueye. Si le Sénégalais n'a pas été pour l'instant sanctionné, il doit s'entretenir avec ses dirigeants pour parler du sujet.

"Cela ne rappelle-t-il pas ces pratiques d’un autre temps dans les salles de classes des écoles où pour punir l’élève 'insoumis', le maître ou le professeur le mettait au supplice de l’humiliation devant ses autres camarades de classe pour la sanction comme pour l’exemple, compare la Fédération du Parisien. Il est un principe élémentaire en droit qui dit que nul ne peut être tenu à apporter la preuve d’un fait négatif. Pourquoi le dit Conseil national d’éthique n’a-t-il pas commencé par demander aux médias français qui ont porté l’accusation d’apporter la preuve de leurs allégations? Mieux, pourquoi ne s’est-elle pas adressée au club du joueur qui a communiqué sur les raisons de la non participation d’Idrissa Gana Guéye au match de la polémique?"

La Fédération sénégalaise de football se "réserve le droit de saisir les instances internationales compétentes" dans cette affaire, dans un dossier qui "ressemble à un harcèlement institutionnalisé". Le joueur possède "des qualités humaines exceptionnelles" selon sa Fédération, qui note aussi "son sens poussé du respect de l’autre sans concession".