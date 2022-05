Multiplex Ligue 1 : regardez Lens – Monaco ou encore PSG – Metz sur Prime Video

Ce samedi, la saison de Ligue 1 Uber Eats touche à sa fin. Pour cette trente-huitième journée, Lens affronte Monaco tandis que le PSG accueille Metz. Regardez ainsi Lens – Monaco ou encore PSG – Metz sur Prime Video !

La dernière journée de Ligue 1 Uber Eats voit se rencontrer Monaco et Lens ainsi que plein d’autres matchs. Les Lensois sont septièmes avec 61 points, à deux points des qualifications pour les ligues européennes. En face, les Monégasques détiennent la seconde place du classement, au coude à coude avec Marseille. De l’autre côté, Metz joue ce week-end son maintien en Ligue 1. En effet, Metz se trouve en position de barrages avec 31 points, ex aequo avec les Verts. Toutefois, Metz se déplace au Parc des Princes pour défier le PSG, déjà vainqueur de la saison. L’enjeu est donc capital pour Metz, Lens et Monaco. Regardez ainsi Lens – Monaco ou encore PSG – Metz sur Prime Video !

Regardez tous les matchs de Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video

Suivez en direct ce samedi à 21 heures les matchs Lens – Monaco et PSG – Metz et tous les autres matchs via le multiplex de la chaîne Le Pass Ligue 1. Vous profitez ainsi de 80 % des rencontres de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT avec l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 à 12, 99 euros par mois. En plus, le multiplex vous permet de regarder en direct les meilleures actions des matchs joués en même temps. Par ailleurs, les journalistes et experts du football commentent et analysent le jeu des équipes et si jamais vous manquez un moment clef, vous retrouvez tous les temps forts des matchs lors des émissions spéciales. D’autre part, l’option “Stadium FX” vous fait vivre l’ambiance du stade comme si vous y étiez ! Enfin, l’application Prime Video vous donne accès à vos programmes favoris en direct ou en replay pour ne jamais rien rater des actualités de vos joueurs préférés.

La rédaction de BFMTV n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.