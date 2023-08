"Mais t’es un voyou!": le jour où le PSG a mis un gros coup de pression à Maignan, "matrixé par la rue"

Dans un échange avec le rappeur Ninho pour ESN Talks, le gardien de but de l’équipe de France et de l’AC Milan Mike Maignan est revenu sur ses problèmes de discipline au collège qui ont failli lui coûter son entrée au centre de formation du Paris Saint-Germain.

"J’ai été refusé de plein de trucs à cause de l’école. Clairefontaine, plein de clubs m’ont refusé…" Pour Mike Maignan, la scolarité n’a pas été un long fleuve tranquille. Avant de devenir le gardien des Bleus et de l’AC Milan, le portier de 28 ans a bien failli ne jamais percer dans le foot à cause de ses problèmes de disciplines au collège Léon Blum de Villiers-le-Bel, dans le Val d’Oise: "L’école c’était un désastre, confirme-t-il dans un échange avec le rappeur Ninho dans le dernier épisode d’ESN Talks, sur Youtube. On était matrixé par la rue. (…) Déjà, j’ai commencé en sixième, c’était la galère. Première année, conseil de discipline. Deuxième année, j’ai frôlé le conseil de discipline. Je n’avais que des avertissements, des blâmes… Ma mère venait à l’école, elle pétait les plombs! J’étais toujours viré pour bagarres. C’était relou."

PSG-Guingamp : les jeunes parisiens Rabiot, Coman et Maignan, le 31 août 2013 © ICON Sport

"Ma mère en larmes"

Une conduite d’autant plus problématique que celui qui joue alors avec la JS Villiers-le-Bel est suivi avec intérêt par le PSG: "Lors des deux premiers trimestres, j’ai foutu la merde, comme pas possible, poursuit le gardien de 28 ans. Ils m’ont convoqué au Camp des Loges. Je n’ai jamais oublié ça. Devant ma mère, ils ont pris mon bulletin, ils m’ont regardé, ils m’ont dit : "Mais t’es un voyou!" Ça a été un électrochoc. Ma mère en larmes. Elle n’était pas bien. Elle commençait à me poser des questions: 'Mais qu’est-ce que j’ai créé?""

"J’ai fait un troisième trimestre de fou malade!"

S’il défend l’éducation que lui a donné sa maman, le jeune Mike Maignan rappelle que "dehors, c’était la galère." L’apprenti et talentueux gardien de but n’a pas oublié ce "coup de pression", ni la menace des dirigeants parisiens: "T’es un voyou, si tu ramènes pas un bulletin correct on ne te prend pas…" Il a alors pris son destin en main : "J’ai fait un troisième trimestre de fou malade! Je n’ai jamais fait ça de ma vie, 12 de moyenne, encouragements… L’été d’après, je signe à Paris." Après six années au centre de formation du PSG, Mike Maignan rejoint Lille en 2015. La suite, tout le monde la connait.