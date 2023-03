Equipe de France: Ninho, Booba et Kalash Criminel... Le bizutage très rap des nouveaux Bleus

Comme le veut la tradition, les nouveaux appelés en équipe de France, Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram, ont eu droit à leur bizutage en chanson ce mardi soir à Clairefontaine. Avec à la clé des prestations assez hétérogènes.

Après un petit discours d'Antoine Griezmann pour son 32e anniversaire, Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram sont ainsi entrés "sur scène" pour délivrer leurs plus belles reprises a cappella. Tous les trois sur des morceaux de rap.

Khéphren Thuram vainqueur à l'applaudimètre

Un brin monocorde et très concentré sur son écran de smartphone, le gardien lensois Brice Samba s'est d'abord lancé sur le titre "En chien", de Ninho. Le défenseur niçois Jean-Clair Todibo a lui opté pour un son plus old school, le classique "Pitbull" de Booba. Une prestation saluée par une salve d'applaudissements et un joli "tourner de serviette" de Kylian Mbappé et Marcus Thuram.

Mais c'est probablement le petit frère de ce dernier qui a gagné le concours de chant du soir. Relativement à l'aise malgré tous les regards braqués sur lui, le milieu du Gym Khéphren Thuram s'est ainsi lâché sur "10 12 14 Bureau" de Kalash Criminel, avec la gestuelle en prime. De quoi se faire déjà adopter.