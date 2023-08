Marseille - Brest : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi marque la suite de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour la deuxième rencontre de la journée, Brest se déplace à Marseille. Ensemble, on vous explique comment suivre la rencontre.

Cette rencontre de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats entre Marseille et Brest est à suivre ce samedi 26 août dès 17 heures via Amazon Prime Vidéo, la chaîne de streaming vidéo du géant Amazon.

Regardez OM - Brest ! Profitez de l'offre Prime Video Regardez l'affiche OM - Brest avec l'offre proposée par Amazon Prime Video J'en profite

Comme l’an dernier, Amazon conserve la grande majorité des rencontres de Ligue 1.

Les deux équipes souhaitent maintenir l’invincibilité

Duel d’équipes encore invaincues à l’occasion de ce match entre Marseille et Brest. Car si Marseille affiche un bilan de 4 points et une victoire pour un match nul après deux journées, Brest fait encore mieux. Grâce à deux victoires acquises aux dépens de Lens (3-2) lors de la première journée puis du Havre lors de la deuxième journée (2-1), Brest affiche un bilan parfait de 6 points pris sur 6 possibles. Un bilan qui permet aux joueurs bretons de s’afficher sur le podium de la Ligue 1 Uber Eats, à la deuxième position derrière Monaco qui occupe le fauteuil de leader. En face, Marseille qui comptera sur la présence de Pierre Emerick Aubameyang sur le flanc de l’attaque, fait partie des 5 clubs avec 4 points au compteur. Avant cette nouvelle journée, Marseille est sixième du classement et espère profiter de son duel face à Brest pour remonter.

Comment suivre Marseille – Brest ?

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre ce match en direct entre Marseille et Brest, il est nécessaire de passer par un abonnement à Amazon. Premièrement, il faudra souscrire à Amazon Prime pour 6,99 euros par mois. Après avoir souscrit à Prime, vous pourrez souscrire au Pass Ligue 1, proposé à 14,99 euros par mois ou 99 euros par an. A noter que ces deux abonnements sont accessibles sans engagement de durée. En s’abonnant au Pass Ligue 1, vous pourrez suivre, à l’occasion de chaque journée, 7 des 9 rencontres au programme dont le choc de la journée, programmé le dimanche soir.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.