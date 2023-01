Marseille - Monaco : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce samedi, Marseille et Monaco s’affrontent pour le choc événement du week-end ! Les deux ténors du Top 5 se retrouvent au stade Vélodrome pour cette vingtième journée de Ligue 1 Uber Eats. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Marseille – Monaco !

Les Phocéens ont remporté leur dernière confrontation contre Lorient (3-1), et se maintiennent sur la troisième marche du podium avec 42 points, derrière Lens et le Paris SG. Cette semaine, les hommes d’Igor Tudor reçoivent l’AS Monaco, quatrième avec 37 points.

Lors du match aller, l’OM s’était imposé à l’extérieur (2-3). Toutefois, les joueurs du rocher montrent de solides capacités offensives avec 42 buts inscrits depuis le début de la saison. C’est donc l’occasion pour les Monégasques de revenir dans la course au titre. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Marseille – Monaco !

Ce samedi 28 janvier, retrouvez le match Marseille – Monaco à 21 heures, en direct sur la chaîne TV CANAL+ SPORT 360. Pour assister à cette rencontre diffusée en Prime Time, vous pouvez dès à présent souscrire l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement 24 mois, au prix de 22, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 27, 99 euros par mois. En plus des plus belles affiches de Ligue 1 Uber Eats, les chaînes CANAL+ retransmettent aussi tout au long de l’année les courses de Formule 1TM et de MotoGPTM, ainsi que les grandes compétitions de golf, de rugby ou encore de tennis. Mais CANAL+, ce n’est pas que du sport ! En effet, les amateurs de cinéma ne sont pas en reste avec la diffusion de films cultes, des dernières créations du box-office, ou encore des séries originales. Ainsi, les programmes s’adaptent à vos envies, et sont disponibles sur l’écran de votre choix en 4K UHD, selon compatibilité.

