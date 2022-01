Mercato: c'est officiel, Ben Arfa s’engage avec Lille jusqu’à la fin de la saison

Son arrivée était attendue depuis quelques jours, Lille a officialisé ce mercredi la signature pour six mois d’Hatem Ben Arfa. Après Edon Zhegrova, les Nordistes tiennent un nouvel élément offensif.

Et de sept pour Hatem Ben Arfa (34 ans). Après Lyon, Marseille, Nice, le PSG, Rennes et Bordeaux, le milieu offensif va connaître un nouveau club en France avec Lille, qui a officialisé son arrivée pour six mois. Devant le départ annoncé quelques minutes plus tôt de Yusuf Yazici, les Lillois ont choisi de faire appel à un joueur d’expérience pour renforcer l’effectif en vue des six prochains mois.

À voir si le Français, qui portera le numéro 11, sera à la disposition des Nordistes dès ce week-end pour la rencontre face à Brest. Ben Arfa n’a plus joué depuis neuf mois et reste sur une aventure très contrastée avec les Girondins de Bordeaux. Mais le club est confiant dans l’idée de voir leur nouvelle recrue performer: "Son immense expérience du football international s’inscrira comme un avantage précieux pour le club lillois à l’aube de la deuxième partie de saison. Hatem offrira également des solutions offensives supplémentaires."

"C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi"

De grandes échéances attendent les Lillois cette année. Dixièmes au classement, les troupes de Jocelyn Gourvennec doivent prendre des points s’ils veulent se qualifier pour une Coupe d’Europe. Compétition qu'ils joueront dans quelques semaines contre Chelsea pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Même s’il a connu quelques difficultés en club ces dernières années, l’expérience de Ben Arfa dans ce type de match pourrait être un atout intéressant pour les Dogues. En tout cas, l’ancien de Newcastle est heureux de pouvoir à nouveau fouler les pelouses de France, comme il l’a confié: "Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de champion de France."

"C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition." À voir si l’ancien international arrivera à servir idéalement les buteurs Jonathan Davis et Burak Yilmaz. Mais aussi, à créer le danger dans la surface adverse grâce à ses dribbles qui l’avaient révélé aux yeux du monde lors de ses débuts à Lyon.