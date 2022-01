Mercato en direct: Un ultimatum de 48 h pour Dembélé

Actuellement prêté par l’AS Rome à l’OM avec une option d’achat quasi-obligatoire, Cengiz Ünder a confirmé son envie de rester au sein du projet McCourt pour les prochaines années. "C'est une fierté de jouer ici. Je veux apporter à Marseille le meilleur et remettre le club à la place qu'il mérite, et aide le club à retrouver la Ligue des Champions. Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d'accord pour que je poursuive l'aventure ici. On en parlera tous ensemble bientôt", a expliqué le Turc dans un entretien à Téléfoot.