Nice: Dante raconte les débuts réussis de Digard, un coach... plus jeune que lui

Dante a expliqué ce mardi sur RMC les changements apportés par Didier Digard depuis sa nomination comme entraîneur de l’OGC Nice. Le défenseur brésilien a salué les qualités de son coach dans la gestion du vestiaire et de la jeune génération azuréenne.

Arrivé sur le banc de Nice après le départ de Lucien Favre en janvier, Didier Digard a réalisé un gros début de carrière en Ligue 1. Invaincu en cinq rencontres, le jeune entraîneur des Aiglons semble avoir obtenu l'adhésion de son vestiaire. Invité de l'émission Génération After ce mardi sur RMC, le Brésilien Dante a loué les qualités de son nouveau coach.

"Je pense déjà qu’il a réussi à faire que les joueurs se lâchent vraiment. On sentait au fur et à mesure du temps qu’il y avait une certaine crispation de la part de beaucoup de joueurs. Après on sait très bien que dans un changement de coach, il y a toujours un impact sur l’effectif dans l’attitude et le comportement, a estimé le défenseur central du Gym. On a l’impression que les joueurs sont plus impliqués, plus motivés. Mais c’est l’être humain qui est comme cela. Après je pense que le coach Digard nous a apporté ce dont on avait besoin, cette fraîcheur mentale et cette confiance en nous. La confiance que nous pouvons faire de belles performances avec une haute intensité, une haute discipline et une haute agressivité. Il a réussi, il a très bien réussi par son discours, par sa façon d’être, par le leadership qu’il a. Je pense que tout cela a eu un gros effet."

Les différences entre les styles Favre et Digard

Pas facile de prendre la suite de Lucien Favre. Pourtant Didier Digard y est jusqu'ici parvenu avec une belle réussite avec quatre victoires et un nul (11 buts marqués pour 2 encaissés). Dante a profité de son passage sur RMC pour analyser les différences entre les deux techniciens. C'est notamment dans la gestion des jeunes que l'ancien milieu du PSG et du Havre a marqué des points selon son capitaine.

"Didier Digard a plus de codes (par rapport à la nouvelle génération) dans la communication et dans l’approche. Cela veut dire qu’il sait comment leur parler, comment eux ils se sentent vexés avec simplement un avis du coach ou simplement avec un conseil, a enchaîné le central auriverde. Aujourd’hui on sait tous comment s’approcher des joueurs pour ne pas les vexer et leur montrer l’intérêt de cette autocritique."

Et Dante de préciser sur la nouvelle intensité mise pendant les entraînements: "Je pense aussi que ce qui a changé dans les entraînements c’est que la nouvelle direction a mis en place une équipe pour travailler avec la haute-performance surtout avec Florent Ghisolfi, Sébastien Sangnier et Ghislain Dubois (préparateurs physiques) qui restent avec nous et font un travail remarquable on peut le dire. Cela a changé. Il y a beaucoup plus d’intensité, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de dynamisme. Et on voit que cela nous fait du bien. Tandis qu’avant on était plus sur la tactique, plus sur l’idée du jeu. Et je pense qu’ils ont très bien fait de rehausser notre intensité, notre agressivité et notre discipline sur les entraînements pour justement pouvoir mettre ces idées en place."

"Cela fait du bien", Dante s'amuse d'être plus vieux que Digard

Arrivé à Nice en 2016, Dante y a prolongé sa carrière avec succès. Désormais âgé de 39 ans, le Brésilien est plus vieux son nouvel entraîneur qui fêtera ses 37 ans en juillet prochain. L'ancien du Bayern et de la Seleçao a rappelé avec le sourire que l'essentiel restait le respect du coach.

"[Etre plus vieux que l’entraîneur?] Cela fait du bien (rires). Franchement cela fait du bien. Cela veut dire que j’ai tenu un peu plus longtemps que les autres, c’est bien. Blague à part, le plus important c’est d’avoir toujours ce respect pour la hiérarchie et d’écouter ses consignes. Il faut écouter ses critiques aussi s’il a quelque chose négatif à me dire ou qu’il me demande de changer. Il y a toujours un regard avec beaucoup de respect comme s’il était plus vieux. Je suis vraiment là à sa disposition pour l’aider avec quoi que ce soit dans le management du vestiaire ou dans des petites choses qui peuvent se passer tactiquement sur le terrain. Après cela montre aussi que le foot est en train d’ouvrir les portes à la nouvelle génération de coachs. C’est bien."

Digard le coach du futur pour INEOS?

Arrivé en tant qu'intérimaire, Didier Digard fait pour le moment de l'excellent travail à Nice. Si la priorité reste de bien finir la saison en Ligue 1 et en huitièmes de Conference League, le technicien pourrait bien être parti pour durer. A condition de continuer à enchaîner les victoires.

"On ne sait jamais dans la vie. Au départ il est parti pour un ou deux matchs et maintenant cela fait déjà quelques-uns et on est tous contents. On le voit peut-être finir la saison, a encore lancé Dante. Et puis il s’inscrit dans son diplôme pro et… Vous voyez, je pense que la vie est faite d’opportunités et de ce que tu fais avec ces opportunités. Ce n’est que ça. Donc pourquoi pas. Il faut ouvrir les portes à tout parce que le foot cela va tellement vite. Je dis toujours qu’il n’y a pas de science exacte. Avant de penser plus loin, il faut rester très concentrés sur les prochains mois. Après on verra."