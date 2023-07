Mercato: "Nous avons moins de 30 jours pour décider", ce que disait la lettre envoyée par le PSG à Mbappé le 3 juillet

Après l'annonce de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son aventure avec le PSG au-delà de la saison 2023-24, le club avait envoyé le 3 juillet un courrier de réponse au Français, demandant au joueur de pouvoir le rencontrer "afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, savoir une reconduction ou une cession dès ce mercato".

"Nous avons désormais moins de 30 jours pour décider." Le 3 juillet dernier, le PSG répondait à Kylian Mbappé dans un courrier envoyé au joueur, après que celui-ci ait affirmé qu'il ne lèverait pas son option pour prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Le club parisien demandait alors à rencontrer l'attaquant "afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, savoir une reconduction ou une cession dès ce mercato".

>> Mbappé écarté au PSG: les infos EN DIRECT

"Une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière"

Une lettre qui "fait suite" au courrier de réponse envoyé le 23 juin 2023 par Kylian Mbappé. "Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain - une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière depuis tant d'années tout en nous permettant, le moment convenu avec vous, de répondre favorablement

à une demande de transfert", rappelle d'abord la direction parisienne.

"Cet esprit s'est retrouvé dans toutes nos discusions, continuellement menées dans la bienveillance que nous entretenons au sein de notre Club. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous êtes apparu le 21 mai 2022 au Parc des Princes por annoncer votre collaboration avec un maillot floqué « 2025 », ce qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football."

Des "dommages causés au club"

"Vous comprendrez donc que votre courrier - apparemment signé quelques semaines après votre annonce de prolongation et son retentissement mondial (et bien avant la fin du mercato d'été 2022) et son « leak » (un an après) concomitant à sa réception n'a pas manqué de nous porter un énorme préjudice, allant au contraire de l'esprit de nos discussions et de surcroit annonçant au marché que vous seriez libre au 30 juin 2024, aggravant ainsi les dommages causés au club", dénonce le Paris Saint Germain.

Le PSG rappelle que vu ses investissements dans le monde du football, l'avenir de Mbappé ne peut être qu'un transfert cet été ou une prolongation au-delà du 30 juin 2024, "ce qui était clairement établi entre nous" assure-t-il. "C'est ainsi que tous les très grands joueurs, comme vous, ont quitté leurs clubs, laissant un héritage durable et aidant, en retour, le club qui vous a aidé - et qui a soutenu votre famille - depuis votre adolescence."

Un "manque de sincérité" de la part de Mbappé

Le club tient aussi à se justifier sur le fameux mercato raté l'été dernier, pointant du doigt les "contraintes réglementaires" françaises et européennes et reconnaît que le recrutement "très ambitieux" envisagé n'a pu être que "partiellement réalisé". "Des conditions complètement hors de notre contrôle mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes (contrairement à ce que nous aurions pour tout autre joueur), sans être fatal au club."

"Le fait que vous ayez apparemment signé votre lettre de non-renouvellement quelques semaines seulement après le début du mercato souligne le manque de sincérité de cette position", appuie le PSG. Alors que Kylian Mbappé assurait de son côté n'avoir eu "aucun rendez-vous formel avec la direction au cours de la saison écoulée", le club rappelle avoir qu'il a eu "des échanges permanents avec le Directeur Adjoint du Football Professionnel et des rendez-vous tenus avec le Conseiller Sportif".

"Nous avons moins de 30 jours pour décider"

"Il est urgent de pouvoir se rencontrer afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, à savoir : une reconduction pour la saison 24/25 ou une cession dès ce mercato, ce sont les seules options pour éviter une paralysie durable du club causée par vos actions récentes. Nous avions ensemble convenu de la date du 31 juillet 2023 pour exprimer votre souhait et nous permettre d'en tirer les conséquences. Nous avons désormais moins de 30 jours pour décider", réitère la direction parisienne.

"Le Directeur Adjoint du Football Professionnel va prendre attache avec vos conseils afin de convenir rapidement de ce rendez-vous. Nous espérons que ces années d'engagement, de bonne volonté et d'investissement sans précédent dans votre avenir vous amèneront à penser à l'avenir et aux supporters du grand club qui vous a soutenus pendant tout ce temps", conclut le club.