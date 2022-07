Mercato: quel âge a vraiment Chancel Mbemba, le nouveau défenseur de l'OM ?

Nouvelle recrue de l'OM, le défenseur central congolais Chancel Mbemba fait face depuis de longues années à des doutes sur sa véritable date de naissance. La Fifa avait même ouvert une enquête à ce sujet.

La question lui sera peut-être posée lors de sa présentation aux médias. Même si lui est certainement fatigué de toujours devoir se justifier à ce sujet. Dernier renfort de l’OM, Chancel Mbemba a bien conscience d’avoir toujours suscité doutes et interrogations quant à son âge réel. Officiellement, le Congolais est né le 8 août 1994 à Kinshasa. Officieusement, l’histoire est un peu plus compliquée.

Il y a neuf ans, en 2013, la Fifa avait confirmé auprès de la chaîne CNN avoir ouvert une enquête pour éclaircir des zones d’ombre sur l’identité de celui qui évoluait alors en Belgique, du côté d'Anderlecht. A ce moment-là, ses dirigeants assurent qu’il a vu le jour en 1994. Sauf que ses premières licences, signées dans les clubs de La Grâce et de l'AS Mputu, en République démocratique du Congo, indiquent qu'il est né… en août 1988. "Chez moi, il était né en 1988, confirmait en 2015 dans les colonnes de So Foot le président de son club formateur. Je l'ai acheté à une équipe de 3e division, l'AS Grâce, en 2008 pour 1200 dollars."

Officiellement, il a 27 ans

Pourtant, lors d'un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations en juin 2011, sa Fédération assure cette fois qu’il est né le 30 novembre 1991. Histoire de compliquer un peu plus la situation, certaines interviews de Mbemba ressurgissent dans lesquelles il dit être de… 1990. Difficile, donc, de s’y retrouver. Au total, quatre dates de naissance différentes sont évoquées. Ce qui pousse un temps Anderlecht à lui mettre la pression et à envisager son départ. Mais comme l’expliquait à l’époque l'enquête de CNN, un tribunal de Kinshasa valide finalement sa version et assure qu’il est bien né le 8 août 1994, pour le plus grand bonheur de la Fédération congolaise.

Ce qui ne suffit pas totalement à éteindre la polémique. Aujourd’hui encore, Mbemba a-t-il 27, 31, 32 ou 34 ans ? Pour l’OM, la question ne se pose pas. "Le défenseur central de 27 ans, qui arrive libre, s’est engagé jusqu’en 2025 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Né à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le 8 août 1994, Chancel rejoint l’Europe et plus précisément le club belge d’Anderlecht à l’âge de 17 ans", a écrit Marseille dans le communiqué annonçant l’arrivée de sa nouvelle recrue, laissée libre par le FC Porto après avoir remporté deux titres de champion du Portugal.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Sérgio Conceição, au côté du vétéran Pepe (39 ans), il a disputé 47 matchs la saison dernière et représente a priori une bonne pioche pour la défense marseillaise, qui se cherchait un taulier pour faire oublier, notamment, le retour de William Saliba à Arsenal.