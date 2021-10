Mercato: Salma Hayek a tenté de faire venir un international mexicain à Rennes

Dans un entretien avec le Telegraaf ce samedi, Edson Alvarez, milieu de l'Ajax Amsterdam, a révélé avoir eu des contacts avec le Stade Rennais l'été dernier. Compagne du propriétaire François-Henri Pinault, l'actrice mexicaine Salma Hayek a tenté de convaincre son compatriote de rejoindre la Ligue 1, en vain.

À l'Ajax Amsterdam depuis l'été 2019, Edson Álvarez a failli rejoindre la Ligue 1 lors du dernier mercato. Dans un entretien au journal néerlandais De Telegraaf ce samedi, le milieu mexicain a révélé que le Stade Rennais l'avait contacté... par l'intermédiaire de l'actrice Salma Hayek, compagne du propriétaire du club breton François-Henri Pinault.

"Cela m'a surpris"

"En tant que compatriote mexicaine bien connue, elle m'a appelé et a essayé de me persuader de venir en France, a indiqué Alvarez. Cela m'a surpris et flatté, mais mon choix de rester à l'Ajax était certain et je lui ai expliqué. C'est une très grande et célèbre actrice connue dans le monde entier à cause de ses films hollywoodiens, une énorme star. Je la tiens en haute estime. Elle est un exemple car en tant que Mexicaine, elle s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui."

Titulaire indiscutable avec l'Ajax cette saison, en ayant déjà participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues pour 2 buts, Edson Alvarez est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club actuel. La presse néerlandaise parle désormais de négociations pour une prolongation de contrat, pour un nouveau bail jusqu'en 2025. A la tête de l'équipe, Erik ten Hag tient beaucoup à Edson Alvarez et Marc Overmars, le directeur sportif, ne souhaite pas le vendre pour l'heure.

Selon le Telegraaf, le Stade Rennais aurait formulé une offre de 18 millions d'euros cet été pour essayer de recruter Edson Alvarez. Mais si l'international mexicain, recruté pour 15 millions au Club América, a connu une première saison compliquée, il s'est imposé l'année dernière comme un élément essentiel de l'Ajax. Les Lanciers ont finalement réalisé le doublé coupe-championnat et Edson Alvarez s'est avéré être l'un des principaux artisans de ces succès. Actuellement en tête du championnat néerlandais, l'Ajax domine aussi son groupe de Ligue des champions après 3 journées, avec une victoire écrasante face au Borussia Dortmund (4-0) mardi dernier.