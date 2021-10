Monaco-OL en Chine? Genesio ironise et propose d'aller "jouer sur Mars"

L’idée de la LFP de faire jouer le prochain Monaco-Lyon en Chine a été accueillie avec une bonne dose de cynisme et d'ironie par Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais.

"Sur Mars. Allons sur Mars..." Questionné sur l'idée de la LFP de délocaliser le prochain Monaco-Lyon en Chine, en février, Bruno Genesio a d'abord manié l'ironie ce vendredi en conférence de presse. Avant de détailler sa réponse et d'expliquer pourquoi il n'est pas franchement emballé par cette proposition.

"Je comprends que nos dirigeants cherchent des solutions aux problèmes financiers qui touchent le football français. Maintenant, on est dans le championnat de France, donc aller jouer un match de Ligue 1 en Chine... A part l'intérêt financier, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter, et je souhaite bon courage aux entraîneurs pour le voyage et la récupération. Je ne pense que les joueurs et les entraîneurs ont été consultés", a commenté l'entraîneur du Stade Rennais, qui connaît bien le championnat chinois pour avoir été sur le banc du Beijing Guoan entre juillet 2019 et janvier 2021.

Genesio préoccupé par "la santé des joueurs"

"Les Chinois sont fans de foot donc ils seront contents. Est-ce que les stades en Chine pourraient être remplis avec des affiches de Ligue 1 ? Je ne suis pas sûr. Ce sera difficile si c'est dans un stade de 100.000 places. Si c'est 30.000 ou 40.000 places, ce sera possible", a ajouté l'ex-coach de l'OL. Comme révélé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, des discussions vont s'engager entre la LFP et la FIFA pour tenter de trouver un accord afin de faire jouer en Chine ce Monaco-OL, programmé le week-end du 6 février dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Les deux clubs, qui ont des partenaires chinois, auraient entamé des discussions à ce sujet il y a déjà plusieurs mois. "Si les clubs français donnent leur accord, c'est qu'ils y voient un intérêt, a réagi Genesio. Tout dépend des priorités. On peut comprendre qu'il y a un besoin d'argent, mais est-ce que ça vaut la peine pour la santé des joueurs et le spectacle ?"