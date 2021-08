Mercato: Shaqiri se rapproche de l'OL

Selon L'Equipe, l'ailier suisse Xherdan Shaqiri est tombé d'accord avec l'OL sur une proposition salariale qui tournerait autour de 350 000 euros mensuels sur trois ans. Reste au club rhodanien et à Liverpool à se mettre d'accord.

Xherdan Shaqiri se rapproche de Lyon. Selon L'Equipe l'ailier suisse de Liverpool, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec les Reds, serait tombé d'accord avec l'OL concernant une proposition salariale à hauteur de 350 000 euros mensuels sur trois ans. Reste cependant à trouver un terrain d'entente pour la direction lyonnaise avec le club anglais qui, toujours selon le quotidien, aurait refusé une première offre d'un peu plus de quatre millions d'euros. Ce dernier compterait récupérer les 14,7 millions d'euros payés à Stoke City en 2018 ou, à défaut, une somme autour des 10 millions d'euros.

Lyon veut s'appuyer sur l'expérience de Shaqiri

Quart de finaliste du dernier Euro avec la Nati, le joueur de 29 ans pourrait devenir le plus gros salaire du club rhodanien, depuis le départ du Néerlandais Memphis Depay au Barça. Xherdan Shaqiri viendrait apporter toute son expérience au groupe très jeune de Peter Bosz. Il faut dire que son palmarès parle pour lui : trois fois champion d'Allemagne avec le Bayern Munich (2013, 2014, 2015), champion d'Angleterre avec Liverpool en 2020 et, surtout, double vainqueur de la Ligue des champions avec le club bavarois et les Reds (2013, 2019). En cas d'arrivée à Lyon, celui-ci ne disputerait pas la C1 mais bien la Ligue Europa. Mais nul doute qu'il aurait alors à coeur de faire retrouver à l'OL la plus prestigieuse des compétitions européennes.