Mercato: L'OL viserait Azmoun et Shaqiri pour renforcer son attaque

Selon L'Équipe, l’Olympique lyonnais aurait ciblé deux joueurs pour renforcer son secteur offensif: Xherdan Shaqiri et Sardar Azmoun. Des opérations qui s’annoncent compliquées, compte-tenu de la concurrence et de moyens limités du club rhodanien.

Alors que la saison de Ligue 1 vient de reprendre ce week-end, l’Olympique Lyonnais n’est pas tout à fait prêt. Deux jours après un résultat nul décevant à domicile face à Brest (1-1), les Gones attendent encore des renforts, puisque seuls Da Silva et Henrique ont signé cet été. Pour cela, Peter Bosz aurait ciblé deux joueurs offensifs: Xherdan Shaqiri et Saradar Azmoun.

Liverpool veut 15 millions pour Shaqiri

Selon L’Equipe, Liverpool aurait même reçu une offre pour son attaquant de 29 ans, qui arrivera en fin de contrat au terme de la saison. Shaqiri n'a pas beaucoup joué la saison passée chez les Reds (14 matchs en Premier League en 2020-2021, dont 5 titularisations). Estimé entre 5 et 7 millions d’euros, le Suisse est convoité puisque Sky Sports annonçait que Séville, Villarreal et Naples seraient également sur le dossier et que les Reds réclameraient 15 millions d’euros. Le salaire du joueur mais aussi le peu de liquidité de l’OL poseraient des difficultés dans ce dossier.

Bosz aurait séduit Azmoun, mais...

L’avant-centre Sardar Azmoun, une vieille connaissance pour Lyon (buteur au Groupama Stadium en novembre 2019 en Ligue des champions) se présente dans la même situation, avec une fin de contrat en juin prochain. S’il continue d’empiler les buts avec le Zénith Saint-Pétersbourg (déjà 4 en 3 matchs cette saison), l’Iranien souhaiterait, toujours selon L’Equipe, quitter le championnat russe qu’il a toujours côtoyé depuis ses débuts professionnels.

Peter Bosz, qui l’aurait repéré depuis un moment, se serait entretenu avec lui et aurait réussi à le convaincre de rallier Lyon. Le Bayer Leverkusen, qui avait entamé les négociations à l'époque où l'entraîneur néerlandais était en poste, n’a pas réussi à persuader le joueur de signer en Bundesliga malgré l'accord avec son club.

Problème, l’AS Rome serait aussi entré en contact avec le Zénith via une première offre, même si le joueur ne serait pas emballé à l'idée de travailler sous les ordres de José Mourinho, le nouvel entraîneur de la Louve. Les exigences actuelles du club russe (20 millions d’euros demandés) seraient pour l'instant trop hautes pour l’OL.

À trois semaines de la clôture du mercato, le club rhodanien a encore le temps de voir venir mais avec un budget limité et un retard à éviter au classement avant d’entamer la Ligue Europa, il va devoir flairer les bons coups pour tenter de compenser le départ de Memphis Depay au Barça, malgré le retour de Moussa Dembélé.