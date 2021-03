Metz: Antonetti encore furieux contre le calendrier de la Ligue 1

Frédéric Antonetti s'est hérissé après la défaite 3-1 du FC Metz contre le Stade Rennais, ce samedi en Ligue 1. L'entraîneur a exprimé son mécontentement par rapport au calendrier qui attend les Grenats en avril, après la trêve internationale.

"De toute façon, on ne peut plus rien dire, il faut juste qu'on ferme notre gueule". Après la défaite à domicile 3-1 du FC Metz face au Stade Rennais, Frédéric Antonetti est sorti de ses gonds. Dans son viseur: le calendrier qui l'attend après la trêve internationale, et plus précisément la programmation avancée du match de la 32e journée contre le Losc (vendredi 9 avril à 21 heures).

"À moins qu'ils veuillent que Lille soit champion..."

"On nous avait déjà programmés le match à Monaco en Ligue 1, le samedi 3 avril à 13 heures. Puis notre huitième de finale de Coupe, le mardi 6 à 18h45. Et puis il y a un génie à Paris qui a dit: «Tiens, on va mettre Metz-Lille le vendredi 9 à 21 heures»", a-t-il d'abord déploré, selon la restranscription de L'Équipe.

"Putain, ils ont dû être contents à Lille, a-t-il repris. On aurait pu jouer le samedi ou le dimanche, à 17 heures, cela aurait été plus cohérent sportivement. Il y a-t-il une équité quand on joue ainsi trois matchs en six jours? À moins qu'ils veuillent que Lille soit champion..."

En ce qui concerne le match face aux Bretons, Frédéric Antonetti a montré moins d'agacement: "Paradoxalement, je suis déçu du résultat, mais pas trop parce que Rennes est bâti pour être dans le haut du classement et je m'aperçois qu'on n'est pas très loin face à eux. On a fait un match consistant. [...] On manque un peu de qualité technique, la touche finale manque de finesse, on n'a pas assez pesé. Il y a eu 18 centres et on a manqué de qualité technique. Mais j'ai retrouvé l'équipe que j'aime. Les faits de jeu nous sont contraires en ce moment. Il nous manque ce petit morceau, il faut continuer à travailler."