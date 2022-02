Metz: lourdement sanctionné après son coup de sang, Antonetti ne cache pas son amertume

Pendant sept matchs, le FC Metz ne pourra pas compter sur la présence de son entraîneur Frédéric Antonetti sur le banc de touche. Devant la presse, le coach a parlé ce vendredi des soutiens qu’il a reçus, tout en témoignant sa confiance en son adjoint Benoît Tavenot.

Avant-dernier au classement de Ligue 1, le FC Metz a cette semaine vu sa mission pour obtenir le maintien dans l’élite se compliquer. En raison de son altercation avec les dirigeants lillois le week-end dernier, le coach Frédéric Antonetti a écopé de dix matchs de suspension, dont trois avec sursis. Il fera donc son retour sur le banc de touche le 20 avril.

Malgré la fermeté de la commission de discipline, le technicien a pu compter sur les soutiens de plusieurs acteurs dans le monde du football, notamment le coach de Rennes Bruno Genesio qui confiait avoir "beaucoup aimé sa réaction d’après-match." Des messages reçus qu’Antonetti juge "très révélateurs". Invité en conférence de presse à en dire plus, le principal intéressé a toutefois refusé de s’étendre sur le sujet et assuré vouloir "parler football." En attendant la fin de sa sanction, l’homme de 60 ans est prêt à "s’adapter".

Le communiqué de Metz

Pour les prochaines rencontres, c’est l’adjoint Benoît Tavenot qui dirigera les Messins les jours de match. Une perspective qui ne fait absolument pas peur à Antonetti: "J’ai toute confiance en lui, il a toutes les capacités pour réussir et devenir un très bon entraîneur de Ligue 1. C’est un gros travailleur, et il est beaucoup aimé par les joueurs. Il me fait énormément de bien et me tire vers le haut." La rencontre de ce dimanche contre Nantes nous dira si Tavenot arrivera à confirmer les dires de l’entraîneur principal.

De son côté, la formation française a publié un communiqué annonçant son intention de ne pas faire appel, tout en jugeant la suspension très sévère. Un avis partagé par Antoine Kombouaré qui a confié ce vendredi "avoir du mal à comprendre" et trouve la sanction "très lourde."