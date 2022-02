Rennes: Genesio a "beaucoup aimé" la réaction d’Antonetti après Lille-Metz

Suspendu dix matchs dont sept ferme en raison de son altercation avec les dirigeants de Lille, le coach du FC Metz Frédéric Antonetti peut compter le soutien de son homologue à Rennes Bruno Genesio.

Furieux de voir des dirigeants lillois dans sa zone technique lors du match nul entre Lille et le FC Metz (0-0) le week-end dernier, Frédéric Antonetti a exprimé sa colère en repoussant assez violemment Sylvain Armand. Un geste lui ayant coûté cher puisque la Commission de discipline de la Ligue professionnelle de football l’a sanctionné pour une durée de dix matchs, dont sept ferme.

Si le principal intéressé admet avoir mal réagi sur la forme, ce dernier a vu son homologue au Stade Rennais le soutenir dans sa démarche. Devant la presse, Bruno Genesio concède qu’il n’aurait pas dû s’emporter comme il l’a fait, mais que sa colère est largement compréhensible: "Il est suffisamment honnête pour avoir reconnu que sur le fond il a raison et je le pense aussi, mais sur la forme il a tort. En France, il y a beaucoup trop de monde dans les couloirs avant et pendant les matchs."

Interrogé sur la sanction d’Antonetti, l’ancien coach lyonnais n’en veut pas au premier cité pour sa réaction, en mettant en avant la difficile gestion des émotions dans ce genre de cas: "On a un devoir d’exemplarité mais on peut être pris par les émotions. J’ai beaucoup aimé sa réaction d’après-match, il a assumé et je le partage complètement ce qu’il a dit."

Genesio revient sur les propos de Verratti sur l’arbitrage

Le week-end dernier, Frédéric Antonetti n’est pas le seul à avoir fait parler. À l’issue de la rencontre entre Nantes et le PSG (3-1), Marco Verratti a publiquement critiqué l’arbitrage de Monsieur Lesage. À tel point que l’Italien est convoqué le 2 mars par la commission de discipline de la LFP.

Alors que l'Italien risque plusieurs matchs de suspension pour ses propos, Genesio ne pense pas qu’une sanction du milieu parisien serait une bonne idée, et conseille aux arbitres de faire attention à leur comportement: "C’est facile de suspendre un joueur qui s’exprime après un match, sous l’émotion et l’impression d’avoir été lésé. C’est facile de mettre quatre ou cinq matchs mais pourquoi on ne regarde pas un peu plus loin. Et le comportement des gens qui sont censés faire régner l’ordre sur le terrain."

S’il estime qu’il y a "pas mal de problèmes liés à l’arbitrage", Genesio refuse d’englober tous les arbitres dans le même panier. L’entraîneur a notamment fait les éloges de Monsieur Bastien, qui les avait arbitrés lors de la défaite contre le PSG (1-0): "C’est agréable d’être arbitré par un arbitre comme ça. Il peut se tromper et faire des erreurs, ça arrive. Mais dans son comportement, il y a du respect, on n’a pas l’impression qu’il est gendarme."