Metz: N'Doram sanctionné après sa sortie homophobe ?

A la mi-temps du match entre Metz et l'OM ce vendredi (2-2), le Messin Kevin N'Doram a tenu des propos homophobes au micro de Prime Vidéo pour qualifier la performance de son équipe durant les 45 premières minutes. Des paroles qui pourraient lui coûter plusieurs matchs de suspension.

Kevin N'Doram pourrait être sanctionné pour ses propos homophobes tenus lors de la mi-temps du match entre le FC Metz et l'OM (2-2). Le milieu de terrain messin risque entre 4 à 10 matchs de suspension, comme le souligne le journal L'Equipe.

Des excuses insuffisantes

Face à l'OM, les Messins ont manqué leur entame de match et étaient menés 1-0 à la pause, ce qui a provoqué la colère de Kévin N'Doram. "On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes, a grogné le milieu défensif à la pause au micro de Prime Video. On a peur de jouer au ballon, c’est bien beau de vouloir défendre, déjà qu’on ne sait pas le faire... Il va falloir tenter des choses, comme ça on ne peut pas y jouer."

Des propos à caractère homophobe qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Pour calmer la tempête, le milieu messin a tenu à clarifier ses propos. "Sur le coup de l'énervement, je ne voulais enfoncer personne. Je n'ai voulu offenser personne. Je présente mes excuses, ce n'était pas du tout mon but", a-t-il expliqué au coup de sifflet final.

Jusqu'à 10 matchs de suspension

Un mea culpa qui ne devrait pas lui éviter des sanctions. Selon L'Equipe, ses propos seront étudiés par la commission de discipline de la LFP mercredi soir, et le dossier sera probablement placé en instruction ensuite. Kevin N'Doram risque plusieurs matchs de suspension, allant de 3 à 4 matchs si le motif de "comportement grossier/injurieux" est retenu par la LFP, selon l'article 6 du règlement disciplinaire de la la FFF, ou jusqu'à 10 matchs si le comportement est jugé comme "discriminatoire".