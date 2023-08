Metz-OM: N'Doram s'excuse après ses propos polémiques à connotation homophobe à la mi-temps

Furieux de la prestation de son équipe en première période face à l'OM, le milieu de Metz Kévin N'Doram a eu des mots très durs à connotation homophobe envers ses coéquipiers, avant de s'excuser.

Le FC Metz revient de loin. Menés 1-0 sur un but du jeune Enram Soglo, les Messins ont manqué leur entame de match, ce qui a provoqué la colère de Kévin N'Doram. "On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes, a grogné le milieu défensif à la pause au micro de Prime Video. On a peur de jouer au ballon, c’est bien beau de vouloir défendre, déjà qu’on ne sait pas le faire... Il va falloir tenter des choses, comme ça on ne peut pas y jouer."

Des mots très durs qui ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Pour calmer la tempête, le milieu messin a tenu à clarifier ses propos. "Sur le coup de l'énervement, je ne voulais enfoncer personne. Je n'ai voulu offenser personne. Je présente mes excuses, ce n'était pas du tout mon but", a-t-il expliqué au coup de sifflet final.

>> Revivez Metz-OM (2-2)

Un nul au goût d'une victoire pour le promu

Après leur large défaite en ouverture du championnat sur la pelouse de Rennes (5-1), les joueurs de Lazlo Bölöni ont su faire déjouer les plans des Marseillais, en supériorité numérique pendant 40 minutes après l'exclusion de Lô pour une semelle dangereuse sur la cheville de Ndiaye.

Les promus ont profité de l'apathie de l'OM pour marquer deux fois en cinq minutes par Sabaly et Mikautadze. Malgré l'égalisation de Vitinha en fin de match, les Lorrains peuvent savourer ce point pris devant leur public (2-2) et se projettent sur les prochains rendez-vous (Clermont, Reims) avec beaucoup d'envie.