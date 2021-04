Metz-PSG en direct: les Parisiens en Lorraine avant de penser à City

Un match pour Icardi ?



S’il peut se féliciter d’avoir récupéré la plupart de ses joueurs avant d’aborder le sprint final d’une saison qui pourrait s’achever sur un quadruplé historique, Mauricio Pochettino aborder cette rencontre face à Metz avec le double objectif de gagner et de gérer les temps de jeu. Et à ce titre, la renaissance de Mauro Icardi tombe à pic. L’Argentin, pas épargné par les blessures cette saison, retrouve une condition et un haut niveau pour les échéances majeures qui attendent son club. L'ancien joueur de l'Inter Milan est redevenu le buteur clinique et lucide entrevu trop rarement depuis qu'il a enfilé le maillot parisien en 2019. Son triplé contre Angers mercredi en Coupe de France (5-0) lui a redonné le sourire, d'autant qu'il est survenu après son but victorieux - et précieux - contre Saint-Etienne quelques jours plus tôt en Championnat (3-2).