Metz-PSG: Mbappé a failli inscrire un but incroyable et involontaire en rendant le ballon

Une scène très rare aurait pu émailler la rencontre comptant pour la 7e journée de Ligue 1 entre Metz et le PSG. En voulant rendre le ballon après la blessure d’un joueur messin, Kylian Mbappé était proche de lober Alexandre Oukidja, auteur d’une belle parade.

L’image aurait fait le tour du monde. La scène aurait plongé Kylian Mbappé et le PSG dans l’embarras. On joue la 83e minute d’un Metz-Paris très accroché, à défaut d’être vibrant. Le score est alors de 1-1. Farid Boulaya blessé, les Messins avaient sorti volontairement le ballon. L’usage veut que l’équipe adverse le rende à la reprise du jeu. C’est Kylian Mbappé qui s’est en chargé pour les Parisiens. Sauf que l’international français a envoyé une étonnante frappe enroulée, sans grande puissance mais en direction du but des Lorrains.

Mbappé s’excuse pour son geste involontaire

Ce lob totalement involontaire de Mbappé aurait pu se transformer en but sans une très belle parade d’Alexandre Oukidja, qui lance alors un regard noir à l’ancien joueur de Monaco. Un Mbappé, conscient de sa bourde, qui adresse alors ses excuses aux Messins et indique que son geste était involontaire.

Mais l’attaquant n’appuie pas vraiment ses excuses. Pas de quoi calmer la colère d’Oukidja. Une histoire commune qui se poursuivra après le deuxième but d’Hakimi, suivi d’un chambrage du Parisien envers l’international algérien.