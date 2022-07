Middlesbrough-OM: encore une défaite qui interroge côté marseillais, les buts en vidéo

Lourdement battu par Norwich le week-end dernier (3-0), l'OM n'a pas vraiment rassuré ce vendredi sur le terrain de Middlesbrough (2-0). Face à l'équipe de deuxième division anglaise, les Marseillais ont montré des défaillances assez similaires, avec une défense en difficulté et une attaque trop peu dangereuse.

Il est évidemment trop tôt pour parler de vive inquiétude et de doutes réels. Il n'empêche que ces deux contre-performances d'affilée ont de quoi susciter bon nombre d'interrogations du côté de l'OM, battu ce vendredi sur le terrain de Middlesbrough (2-0) pour son troisième match de préparation.

Déjà la victoire contre Marignane-Gignac n'avait guère convaincu. La correction infligée par Norwich, tout juste relégué en Championship (3-0), avait accentué la première impression samedi dernier. Face à un autre club de la deuxième division division anglaise, Boro, l'OM n'a pas vraiment rassuré.

Car après une première période poussive - pour ne pas dire très très ennuyeuse - Marseille a sombré en deuxième période. Le onze remanié par les changements opérés à la pause, avec les entrées de Caleta-Car, Balerdi et Bakambu, a encore plus peiné à se montrer dangereux. Et la défense, encore imprécise et perméable, a encaissé un premier but à la 53e minute, signé Jones après une erreur de Balerdi.

Première pour les recrues

Rien n'allait non plus sur le deuxième but encaissé à la 72e, marqué par Tavernier après un joli mouvement collectif de Middlesbrough, avec une défense très en retard et amorphe. L'entrée en jeu de Jonathan Clauss, pour sa première marseillaise après l'annonce de son transfert depuis Lens, n'a pas changé grand chose.

En attaque non plus, l'OM n'était pas dans un bon jour. Arek Milik, qui espère avoir plus de temps de jeu sous Tudor que sous Sampaoli, était transparent en première période, remplacé en deuxième par un Bakambu plus impliqué. Luis Suarez, fraîchement arrivé, a fait des débuts discrets. Dimitri Payet a lui adressé quelques galettes sur coup franc, non converties par ses coéquipiers.

Il va falloir en montrer bien plus d'ici la première journée de Ligue 1 et la réception de Reims le dimanche 7 août. Il reste pour cela deux tests d'envergure: contre le Betis Séville mercredi soir puis l'AC Milan le 31 juillet. D'ici là, l'effectif phocéen pourrait encore bouger.