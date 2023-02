Monaco: dans le viseur du fisc espagnol, Ben Yedder risque la prison

Accusé d'avoir fraudé le fisc espagnol, l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder encourt une peine de prison de neuf mois, selon la presse espagnole.

Wissam Ben Yedder est dans le collimateur de la justice espagnole. Poursuivi pour fraude fiscale, l’international français est accusé d’avoir dissimulé une partie de ses revenus à l’administration fiscale du temps où il était un joueur du FC Séville (2016-2019). L’ouverture de l’enquête remonte à l’année 2019.

Le lancement de la procédure à l’encontre du joueur de l’AS Monaco avait obligé ce dernier à satisfaire à ses obligations légales, et il avait fini par verser les sommes réclamées selon la presse espagnole, un total de 267.597 euros plus les intérêts Insuffisant toutefois pour convaincre le ministère public d’abandonner les poursuites contre l’international tricolore.

Le parquet estime que le footballeur a intentionnellement falsifié ses déclarations. Wissam Ben Yedder encourt jusqu’à neuf mois de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 euros. Le joueur doit comparaître le mercredi 15 février pour répondre à ces accusations.

De passage sur le banc de Monaco en 2023

Wissam Ben Yedder a joué trois saisons en Espagne, disputant 91 matches de Liga avec le club andalou, pour 38 marqués et 17 passes décisives en championnat, mais aucun trophée remporté. Absent à la Coupe du monde au Qatar, le capitaine de l’AS Monaco a démarré les premiers matches de l’année sur le banc avant de retrouver une place de titulaire (trois titularisations en six matches de Ligue 1), inscrivant cinq buts entre la 18e et la 21e journée. Philippe Clement ne l’a, en revanche, pas utilisé contre Clermont le week-end dernier.

"Qu'il y ait une rotation des joueurs, c'est de plus en plus le cas dans le foot moderne : pour que les joueurs aient de la fraîcheur pour faire tout ce qu'ils ont à faire, expliquait son entraîneur le mois dernier. Wissam, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il ne va pas s'améliorer physiquement. On doit avoir un Wissam top à chaque fois qu'il est sur le terrain. Pour le moment, il y a un bon équilibre. Ce n'est pas non plus le même Wissam qu'il y a 3, 4 ou 5 ans."