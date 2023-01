Monaco: Clement justifie sa gestion de Ben Yedder (et prend exemple sur Haaland)

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de recevoir Ajaccio pour la 19e journée de Ligue 1, Philippe Clement a pris le temps d'expliquer pourquoi Wissam Ben Yedder est devenu un joker de luxe à Monaco, en comparant sa situation à celle... d'Erling Haaland.

Treize buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues, dont trois sur ses trois derniers matchs joués. A première vue, Wissam Ben Yedder connaît plutôt une bonne saison. La réalité est plus contrastée. Confronté à la concurrence de Breel Embolo, et désormais du jeune Eliesse Ben Seghir (17 ans), l’attaquant de l’AS Monaco n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Philippe Clement. Il a encore dû attendre la 62e minute pour entrer en jeu mercredi sur le terrain du FC Lorient (2-2). En marquant dans les dernières secondes, c’est lui qui a permis au club du Rocher de gratter un point précieux dans la course à l’Europe. Dix jours plus tôt, il n’avait même pas été utilisé contre Brest (1-0). Une gestion assumée par son entraîneur.

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de recevoir Ajaccio pour la 19e journée de Ligue 1, Clement a longuement justifié ses choix au sujet de Ben Yedder. "Il y a plusieurs choses. D'abord, Breel (Embolo) fait une bonne saison. Et puis la saison passée, nous avions un milieu de terrain avec Tchouaméni et Fofana pour la majorité des matchs, avec deux attaquants, qui étaient Kevin (Volland) et Wissam (Ben Yedder), qui jouaient ensemble. Kevin faisait beaucoup de travail sans ballon pour aider le milieu, et il y avait Aurélien (Tchouaméni), qui était exceptionnel par sa force, ses courses, sa puissance, pour être de temps en temps présent quand on faisait un pressing haut, mais aussi quand le ballon était derrière lui : il avait la puissance et la vitesse pour aider les défenseurs, c’était le meilleur récupérateur de tout le championnat", a-t-il confié.

"Je veux que Wissam reste"

"Mo (Camara), c'est un autre profil. Il est important devant la défense, mais il n'a pas les mêmes qualités physiques qu'Aurélien. On doit donc trouver un nouvel équilibre dans l'équipe. Kevin a été blessé plusieurs fois. Breel fait un bon travail comme attaquant, mais avoir Wissam et Breel ensemble, c'est avoir deux vrais attaquants, qui sont moins dans le travail défensif au milieu. Donc c'est plus difficile de garder un équilibre. Breel a fait de bonnes choses, Wissam aussi. Je suis content des deux. Quand tu vois les statistiques, les deux sont à huit buts. Ils répondent présent. Il n'y a pas de problème avec Wissam. J’ai une bonne relation avec lui", a développé le technicien belge. Avant de prendre un exemple inattendu pour expliquer la concurrence Embolo-Ben Yedder.

"A moi de vous poser une question. A Manchester City, y a-t-il des questions autour de Haaland ? Parce qu'il ne joue pas tous les matchs... Et autour d'Alvarez alors qu'il a fait une grande Coupe du monde ? Ils ne jouent pas tous les matchs. Qu'il y ait une rotation des joueurs, c'est de plus en plus le cas dans le foot moderne, pour que les joueurs aient de la fraîcheur. Wissam, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il ne va pas devenir mieux physiquement. On doit avoir un Wissam top à chaque fois qu'il est sur le terrain. Pour le moment, il y a un bon équilibre. Ce n'est pas non plus le même Wissam qu'il y a trois, quatre ou cinq ans, c’est normal", a insisté Clement. S’il joue moins, Ben Yedder n’a pas pour autant été placé sur la liste des départs cet hiver.

"Je veux que Wissam reste, a assuré Clement. Il a fait de bonnes choses pour l'équipe, comme à Lorient. Pas seulement son but. Wissam a fait de bonnes choses ces derniers mois. Il a marqué, Breel aussi. C'est une force, on ne doit pas voir ça comme une faiblesse. Je comprends que c'est de temps en temps difficile à comprendre pour les supporters, mais Haaland, qui est un jeune joueur, ne joue pas tous les matchs. Dernière chose, quand je laisse un joueur jouer tout le temps et qu'il est blessé ou suspendu, l'autre joueur qui peut jouer à son poste n'est jamais prêt s'il n'a pas joué pendant trois ou quatre mois. C'est important."