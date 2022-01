Monaco en direct: suivez la présentation de Philippe Clement

Après le départ de Niko Kovac, l'AS Monaco occupe provisoirement la sixième place de Ligue 1. Avec 29 points, le club du Rocher n'accuse que quatre longueurs de retard sur Nice et Marseille, respectivement deuxième et troisième avec 33 pts. Tout n'est donc pas perdu et l'espoir de décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine reste d'actualité. RMC Sport vous détaille le bilan de comptable de Niko Kovac avec Monaco.

Charge à Philippe Clement de faire mieux pendant son aventure asémiste. Après Nantes ce dimanche, le technicien belge défiera Clermont et Montpellier avec l'espoir de se rapprocher du poidum de L1.