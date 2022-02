Monaco: le Prince Albert aurait "peut-être laissé Kovac jusqu'à la fin de la saison"

Quelques semaines après le limogeage de Niko Kovac par Monaco, le Prince Albert estime que le départ de l'entraîneur croate était prématuré.

Ses prises de parole sont rares. Mais le Prince Albert II de Monaco a accepté de s'exprimer sur le limogeage de Niko Kovac de son poste d'entraîneur dans une interview à paraître ce dimanche.

"Normalement, on fait le bilan en fin de saison et pas en plein milieu. J'ai pu rencontrer Philippe Clement, c'est quelqu'un de charmant avec de très bons résultats dans les équipes qu'il a entraîné. J'aurais peut-être laissé Niko jusqu'à la fin de la saison. J'espère me tromper, mais je pense que c'était une décision un peu trop hâtive" a expliqué Son Altesse Sérénissime sur Europe 1.

"Le moment pour changer"

Le souverain explique qu'on lui a démontré "par plusieurs arguments que c'était le moment de changer (de coach) parce qu'on n'était pas dans les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison". Lors de la trêve hivernale, le Belge Philippe Clément a remplacé Niko Kovac sur le banc de l'AS Monaco après deux ans de bons et loyaux services. Avec lui, le club monégasque avait réussi à finir à la troisième place de Ligue 1 la saison dernière, mais restait sur une décevante 7e position fin décembre.

Avant son départ, Niko Kovac n'avait croisé ni Paul Mitchell ni Oleg Petrov. Les dirigeants avaient échangé avec les joueurs, en fin de séance, expliquant les raisons du départ de l’ancien technicien du Bayern Munich, notamment la non-qualification en Ligue des champions (battu en barrage par le Shakhtar) et sur la position de l'AS Monaco en championnat (pas une seule fois dans le Top 5 jusqu'en décembre).