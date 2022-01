Mercato: c'est combien Tchouaméni, qui intéresse le Real et d'autres cadors européens?

Alors que de nombreuses sommes fuitent dans la presse concernant un éventuel transfert d'Aurélien Tchouaméni, aucun prix n'a été fixé pour l'international français de Monaco.

60, 80, 100 millions d'euros... Depuis des semaines, voire des mois, des prix différents sortent dans la presse internationale concernant Aurélien Tchouaméni, qui a soufflé, jeudi sa 22e bougie. Or, aucun prix n'a été fixé pour celui qui est sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2024, que le site Transfermarkt estime à 40 millions d'euros et que Paul Mitchell place "aussi cher que le Casino de Monte-Carlo". Si l'international français (sept sélections) ne quittera pas le Rocher cet hiver, un départ cet été semble inéluctable.

De nombreux cadors à l'affût

Pilier de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a pris une autre dimension sous Niko Kovac avec qui il entretenait une très bonne relation. Philippe Clément, son nouvel entraineur, le septième depuis ses débuts à Bordeaux, attend de lui qu'il devienne un leader d'équipe en dehors du terrain. "Il sera alors prêt pour un grand transfert", a lancé le technicien belge cet après-midi en conférence de presse.

Mais quelle sera la prochaine destination d'Aurélien Tchouaméni, aujourd'hui concentré sur le projet monégasque? Difficile de le prédire. En plus du Real Madrid ou de Chelsea, l'entourage du joueur discute avec les plus gros cadors européens. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Barcelone sont dernièrement venus aux renseignements. De son côté, la Juventus n'est pas en reste et voulait déjà faire venir le milieu de terrain à Turin l'été dernier.

S'il est plus que jamais au centre de toutes les convoitises, aucune offre n'a pour le moment été déposée sur le bureau des dirigeants monégasques. Le numéro 8 du club de la Principauté s'engagera dans un club qui lui assurera du temps de jeu afin de poursuivre sa progression. Jusqu'à devenir un des leaders de l'Equipe de France? "Il a les qualités pour ça, c'est certain" assure Philippe Clément.