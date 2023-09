Monaco – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel entre deux clubs au parcours bien différent sur ce début de saison. Dans son stade Louis II, Monaco accueille Lens. Ensemble, voyons comment suivre la rencontre.

Cette troisième affiche de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats entre Monaco et Lens est à suivre ce samedi 2 septembre dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Foot.

Comme à chaque journée, le groupe CANAL+ propose deux affiches dont l’affiche du samedi soir.

Monaco souhaite conserver la tête du classement

Avant cette nouvelle journée de Ligue 1 Uber Eats, les joueurs du Rocher occupent la première place du classement. Une place que les coéquipiers de Wissam Ben Yedder entendent conserver à l’issue de la rencontre. Si Marseille pourrait leur reprendre provisoirement la tête avec un match programmé vendredi soir, Monaco espère venir à bout de Lens à domicile. Avant la rencontre, les monégasques affichent un bilan de 2 victoires et un match nul en 3 matchs. Lors de leur dernière sortie, ils n’ont pu faire mieux qu’un match nul face à Nantes après avoir pourtant largement dominé la rencontre (3 tirs et 3 buts pour Nantes contre plus de 25 tirs pour Monaco). En face, Lens est en plein doute et s’affiche dix-septième avec un bilan d’un match nul pour deux défaites en trois journées. Lors de la dernière journée, les joueurs lensois ont connu la défaite face au PSG.

Comment suivre Monaco – Lens ?

Cette rencontre entre Monaco et Lens nécessite un abonnement à CANAL+. Si vous êtes fan de Ligue 1 et de sport en général, on vous conseille l’abonnement à CANAL+ Sport. Pour 25,99 euros par mois et avec un engagement de 24 mois, vous pourrez suivre l’intégralité des canaux du groupe mais aussi accéder à d’autres chaînes comme Eurosport ou beIN SPORTS. Grâce à cet abonnement, le souscripteur pourra facilement accéder aux grands championnats de football mais aussi à la reprise de la Ligue des Champions, la NBA ou encore le Tour d’Espagne de cyclisme.

