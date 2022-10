Monaco: les supporters très remontés contre le nouveau maillot

Ce jeudi, l'AS Monaco a annoncé la sortie d'une nouvelle collection vestimentaire, issue d'une collaboration entre Kappa et Drôle de Monsieur. Les ultras monégasques ont exprimé, via un communiqué, leur mécontentement.

"Les ultras Monaco dénoncent la sortie du quatrième maillot dévoilé par le club. Il ne représente en rien notre club ni la Principauté. Nous déplorons la politique "football business" dans laquelle notre club semble vouloir s'enfoncer", indique le communiqué des ultras de Monaco.

Il fait suite à l'annonce de l'AS Monaco de la sortie d'une nouvelle collection, issue d'une collaboration entre Kappa et Drôle de Monsieur. Dans un style plutôt vintage, bien loin du traditionnel rouge et blanc de l'ASM, elle propose une tenue à dominante beige, avec du marron et des teintes de bleu. Le maillot est destiné notamment à être porté ce dimanche à l'occasion de match contre Lille.

Un prix exorbitant

"Pourquoi ne pas respecter les couleurs et les symboles de la Principauté et à minima mettre le logo de l'AS Monaco avec ses vraies couleurs?", s'interrogent les ultras avant d'ironiser: "Dans cette logique, aura t-on un 5e maillot à Noël et un 6e à Pâques?"

Si la couleur et le style du maillot dérange les fans monégasques, son prix est aussi pris pour cible: "Est-il décent de vendre un maillot de football à 150 euros?", questionne le communiqué. Les ultras monégasques appellent l'ensemble des fans, en signe de mécontentement, à ne pas acheter ce "maillot affreux".