Monaco – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la trente-cinquième journée de Ligue 1 ce dimanche. Pour cette rencontre de l’après-midi, Monaco accueille Lille. Voyons tout de suite à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre en direct.

C’est LE choc de cette trente-cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats. Un choc qui sent bon l’Europe. Car à l’heure d’entamer cette nouvelle journée, Monaco, quatrième, accueille Lille, cinquième.

Si 5 points séparent les deux équipes avant ce match, une victoire lilloise pourrait redistribuer totalement les cartes. Avant cette nouvelle journée, Monaco affiche un bilan de 19 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites et 64 points au compteur. En face, Lille comptabilise 59 points et 17 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites. Au niveau de la forme, les deux équipes sont à peu près au même niveau. Sur leurs 5 dernières sorties, les deux équipes affichent le même bilan : 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Si Rennes et Lyon sont encore loin au classement, les deux équipes guettent dans le rétroviseur. Car sur les 5 dernières rencontres, les Lyonnais viennent d’enchaîner 4 victoires pour revenir à seulement 3 points de Lille. Pour cette nouvelle rencontre, Lille s’en remettra à nouveau à son attaquant Jonathan David pour décanter les situations. En face, Golovin sera attendu pour mener les offensives monégasques. Voyons maintenant à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre en direct.

Monaco – Lille : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Monaco et Lille est à suivre ce dimanche dès 17 heures 05 depuis la chaîne CANAL+ Foot.

