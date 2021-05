Monaco-OL: Kovac n’a "jamais visé le titre"

La défaite de Monaco face à Lyon (2-3) dimanche n’a pas trop affecté Niko Kovac qui assure n’avoir jamais visé le titre. L’entraîneur croate reconnait toutefois que le résultat acte la fin des espoirs monégasques d’être champions.

La lutte à trois est désormais un duel. La défaite de Monaco face à Lyon (2-3) dimanche repousse l’ASM à cinq points de Lille, leader, et quatre du PSG, deuxième, à trois journées de la fin. Elle met surtout les Monégasques sous la menace de l’OL, quatrième à un point. Mais Niko Kovac a préféré positiver après cette rencontre plutôt que regretter une occasion en or de distancer définitivement un adversaire direct dans la course au podium. Kovac fait une croix sur le titre même s’il assure ne jamais avoir visé cet objectif.

"Lille et le PSG se battront pour le titre"

"Après avoir assuré notre place dans le top 4, j’ai déjà dit que nous visions le podium, a confié l’ancien entraîneur du Bayern Munich. On n’a jamais parlé du titre. On a l’opportunité d’être troisième. C’est ce qu’on vise. Cinq points de retard sur le leader Lille, c’est beaucoup. Je pense que Lille et le PSG se battront pour le titre de champion. Ce sera entre les deux équipes."

Le titre est-il désormais impossible? "Je n’ai jamais visé le titre, insiste Kovac. On a perdu contre Lyon. On est déçu mais pas trop parce que mes joueurs ont tout donné, ont fait de leur mieux. Nous avons eu les meilleures occasions. Nous avons été malchanceux parce que nous n’avons pas marqué le troisième but. Mais bon, c’est le foot, c’est la vie. Nous avons encore un point d’avance et notre destin entre nos mains."

L’ASM a trois matchs pour assurer sa place dans le Top 3 : deux déplacements à Reims (J36) et Lens (J38) et la réception de Rennes. Un parcours agrémenté d’une demi-finale de Coupe de France face à Rumily-Vallières, pensionnaire de National 2.