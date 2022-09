Monaco-OL: le gros tacle de Coupet sur la tactique de Lyon et Bosz sur coups de pied arrêtés

Grégory Coupet, gardien historique de l'OL, n'a pas vraiment apprécié la prestation lyonnaise lors de la défaite à Monaco ce dimanche (2-1), pour la septième journée de Ligue 1. Peter Bosz n'a pas été épargné.

Peter Bosz est-il en danger? L'OL sort d'une sale semaine avec deux défaite en quatre jours qui coûtent cher au classement. Après la claque à Lorient mercredi (3-1) en match en retard de la deuxième journée de Ligue 1, Lyon s'est incliné ce dimanche à Monaco (2-1), en clôture de la septième journée. Et laisse la concurrence (PSG, OM, Lens) prendre de l'avance en tête du classement.

"Sylvinho nous apprenait à ne pas reculer sur coup de pied arrêté"

C'est encore sur coup de pied arrêté que Lyon a craqué... et concédé les deux buts monégasques. Ce qui a poussé Grégory Coupet, ancien gardien de l'OL et ex coach des portiers lyonnais, à comparer le travail défensif sous Peter Bosz et sous Sylvinho, qui avait dirigé Lyon en 2019: "Sylvinho nous apprenait à ne pas reculer sur coup de pied arrêté. Comme j’aimais ce coach… [...] Ce mec avait un charisme incroyable une énergie communicative et un vrai leadership."

Façon de dire que les méthodes de Peter Bosz posent problème? Lyon a en tout cas connu une très mauvaise semaine et laisse des plumes dans ses objectifs de podium. Réaction attendue dans le choc face à Paris dimanche prochain. Avec peut-être un ou deux entraînements spécifiques à caser cette semaine concernant le positionnement défensif sur coup de pied arrêté.